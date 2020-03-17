ИА «Ореанда-Новости». Том Хэнкс и Рита Уолсон, которые заразились коронавирус, были выписаны из больницы. Сообщается, что на данный момент они находятся на карантине.

У американского актёра и его жены, которые находились в Австралии, подтвердился коронавирус. Они прошли курс лечения, не выезжая из страны, и сегодня их выписали из больницы. Сын пары Чет Хэнкс рассказали в социальных сетях, что они чувствуют себя намного лучше.

Также Чет Хэнкс пожелал всем, кого самих или чьих близких затронул коронавирус , скорого выздоровления. А тех, кто скупает продукты и другие товары в больших количествах, призвал не поддаваться панике.

