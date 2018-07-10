ИА "Ореанда-Новости" Пресс-служба компании Tesla обнародовала информацию о том, что Илон Маск заключил договор на строительство завода недалеко от Шанхая по производству автомобилей Tesla. Власти КНР одобрили создание Gigafactory для производства электромобилей. Завод в Китае будет первым производством Tesla за пределами границ Соединенных Штат Америки. Переговоры, основной целью которых был выход на быстро растущий рынок Китая и избежание импортных пошлин, шли уже давно

Возведение завода начнется сразу после получения разрешения на строительства и всех необходимых документов. Дата начала строительства пока не утверждена, однако предполагается, что это будет не позже апреля 2019 года. Таким образом, уже через 2 года на заводе начнут собирать первые автомобили. Общая производительность завода предполагает выпуск 500 тысяч автомобилей в год.

Основатель компании Tesla подчеркивает, на китайском заводе будут производится лишь компактные электромобили, например машины серии Tesla Model 3 или пока не представленный миру кросовер Tesla Model Y. Кроме производственных мощностей в Китае так же будет открыт объединенный центр по разработке новых моделей, совершенствованию производства, внедрению продукции на прочие азиатские рынки и маркетингу.

По данным информагентств, в Гонконге была зарегистрировано новое юридическое лицо под руководством компании Tesla, которое официально и станет владельцем Gigafactory. Завод будет расположен в зоне свободной торговли около Шанхая. Более точная геолокация: городской район Линьган,

Яншаньский порт свободной торговли. Осенью 2018 года ожидается получить официальное подтверждение о строительстве Gigafactory от правительства Китая. Однако уже сегодня китайское правительство отмечает готовность сотрудничества и желает уделить особое внимание развитию передовых технологий.

Напомним, что два месяца назад компания Tesla подтвердила информацию об огромных убытках в $509,5 млн за первый квартал текущего года. Однако оптимистические прогнозы аналитического отдела организации планируют достичь показателей чистой прибыли уже через несколько месяцев. Это возможно, если производства в США будет выпускать по 5 тысяч автомобилей серии Tesla Model 3 каждую неделю. Поставленные цели с успехом реализуются на данный момент. Для снижения затрат производства Илон Маск сократил почти 10% работников компании Tesla.