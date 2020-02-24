Завод, расположенный в городе Чэнду, последним из четырёх заводов приступил к работе, однако в КНР объёмы производства заводов Toyota пока что не достигли 50 процентов показателей, которые были до того, как заводы приостановили.Ранее снова заработали заводы Toyota, расположенные в китайских городах Чанчун, Тяньцзин и Гуанчжоу.