24.02.2020, 09:42
Заводы Toyota в КНР приступили к работе после остановки в связи коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Четыре завода автомобильного концерна из Японии Toyota приступили в Китае к работе. Заводы не работали месяц в связи с распространением нового типа коронавируса, заявлено телеканалом NHK.
Завод, расположенный в городе Чэнду, последним из четырёх заводов приступил к работе, однако в КНР объёмы производства заводов Toyota пока что не достигли 50 процентов показателей, которые были до того, как заводы приостановили.
Ранее снова заработали заводы Toyota, расположенные в китайских городах Чанчун, Тяньцзин и Гуанчжоу.
Завод, расположенный в городе Чэнду, последним из четырёх заводов приступил к работе, однако в КНР объёмы производства заводов Toyota пока что не достигли 50 процентов показателей, которые были до того, как заводы приостановили.
Ранее снова заработали заводы Toyota, расположенные в китайских городах Чанчун, Тяньцзин и Гуанчжоу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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