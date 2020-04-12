ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Ляшко в интервью изданию «Левый берег» рассказал, что президент попросил известить академиков Украины, что «если кто-то изобретёт вакцину или лекарство, то получит минимум миллион долларов». Сам политик отметил, что не знает, из какого фонда будут взяты обещанные средства.

Ранее правительство Украины разработало изменения в госбюджет, чтобы создать фонд борьбы с коронавирусом за счёт урезания финансирования ряда других сфер.