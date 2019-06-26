ИА «Ореанда-Новости» Результаты опроса жителей Украины показали, что почти 70% украинцев доверяют своему президенту Владимиру Зеленскому. Данные приводит социологическая группа «Рейтинг».

Так 67% граждан доверяют главе государства, не разделяют эту позицию 26%. Также данные опроса свидетельствуют о том, что 33% украинцев считают, что Украина движется в верном направлении. 40% считают, что путь развития Украины необходимо изменить. Ещё 27% не смогли определиться.