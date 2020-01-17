В сообщении заявлено о просьбе принять закон, который разрешит работу интернет-сервисов компаний из России. В сообщении также сказано что эти ресурсы очень нужны жителям Украины.Автором петиции является украинец Дмитрий Каминский. По его словам, социальные сети РФ не наносят вреда Украине. По его мнению, блокировать их нецелесообразно.К настоящему времени петиция была поддержана 63 пользователями. Для того, чтобы петиция была рассмотрена, необходимо, чтобы под ней подписались 25 тысяч человек.