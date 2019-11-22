По словам Нортона, он и Ди Каприо занимались подводным плаванием вместе с известным океанологом Сильвией Эрл. Нортон заявил, что он знал о том, что Ди Каприо с детства любит животных, поэтому поплыл за ним, когда тот направился вслед за пятнистыми скатами. Актёр отметил, что дайвингом занимается с юности, поэтому знал, что у Ди Каприо и у него вскоре должен был закончиться кислород в аквалангах. Он увидел, что Ди Каприо начал то опускаться, то подниматься вверх, что, по его словам, означало плохой признак.Нортон смог тогда помочь своему коллеге вернуться на берег. Нортон также сказал о том, что знает, что эта история режиссёром Фишером Стивенсом была преподнесена публике в более драматичном виде. По словам Нортона, в той истории есть доля правда, но она была слишком раздута.