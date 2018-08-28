ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Статуя действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была установлена в Германии в городе Висбаден. Общая высота статуи достигает четырех метров. Её установили ночью с 27 на 28 августа. Эта информация уже утром появилась в местных СМИ, а так же начала активно обсуждаться в социальных сетях.

Скульптура появилась недалеко от полицейского участка: на площади Единства. Она была установлена в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale. Этот фестиваль проводится с 1992 года. Раньше его название звучало как «Новые экспонаты из Европы» (Neue Stücke aus Europa). Сегодня лозунг фестиваля: «Плохие новости». Временные экспонаты устанавливаются во всех районах города в рамках фестиваля. Именно провокационные инсталяции и сделали фестиваль известным во всем мире. В этом году фестиваль Wiesbaden Biennale начался 23 августа, завершится 2 сентября.

Статую, изображающую президента Турции, который указывает пальцем в небо, выкрасили в золотой цвет.

Уже ранним утром статуя привлекла много внимания. Большое количество недоброжилателей отрицательно высказывались на счет новой скульптуры. Некоторые из них написали на статую оскорбительные фразы. Однако часть населения поддержала авторов: люди фотографируются с турецким флагом в руках рядом со скульптурой президента Эрдогана.

Муниципальный совет изучил сложившуюся ситуацию. Представитель городской администрации утверждает, что особое внимание власти уделили вопросу, можно ли считать статую Эрдогана формой искусства. Правительство приняло решение с уважение отнестись к данному способу самовыражения и ничего не предпринимать в отношении новой инсталляции. Позже стало известно, что в мэрии согласовали установку статуи, однако ее содержание было не определено. В то же время полицейские взяли на себя обязанность проследить, чтоб повышенный интерес к статуе не стал результатом массовых беспорядков.

В мэрии отмечают, что согласовали временную установку статуи, хотя не знали, кого она будет изображать.

Организации фестиваля только вечером прокомментировала появление скульптуры. Инсталляцию они объяснили выражение признательности и любви к турецкому государственному деятелю. «Я из Турции и он мой президент, он нравится мне. Мне приятно видеть статую моего президента, — утверждает житель Висбадена Самет Аййилдиз, — У каждого есть своё мнение, каждый может его высказывать. Я высказываю своё».

Другие не согласны с этой позицией: «Это не мнение, это провокация. На совести этого человека (Эрдогана) жизни сотен людей».

Уве Эрик Лауфенберг - директор фестиваля Биеннале - утверждает, что понимает, с какими эмоциями могут быть связаны памятники политическим деятелям, репутация которых неоднозначна. Однако, Лауфенберг уверен, что надо это возможность для свободного диалога.