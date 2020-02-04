04.02.2020, 20:10
Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к почти 17 годам тюрьмы
ИА «Ореанда-Новости». Турецкого актёра Аднана Коча, который сыграл в сериале «Великолепный век» Бехрам-пашу, приговорили к 16,8 годам тюрьмы, пишет «МК».
Актёра обвинили сразу в нескольких преступлениях. Так, он получил обвинение в торговле наркотиками, вооружённом сопротивлении полиции, захвате заложников и незаконном ношении оружия.
Кача задержали в 2018 году. Тогда он и его пять сообщников, которых поймали с наркотиками, пытались скрыться от полицейских. Они начали стрелять и захватили заложников. В итоге их смог задержать только отряд спецназа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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