ИА «Ореанда-Новости». Турецкого актёра Аднана Коча, который сыграл в сериале «Великолепный век» Бехрам-пашу, приговорили к 16,8 годам тюрьмы, пишет «МК».



Актёра обвинили сразу в нескольких преступлениях. Так, он получил обвинение в торговле наркотиками, вооружённом сопротивлении полиции, захвате заложников и незаконном ношении оружия.



Кача задержали в 2018 году. Тогда он и его пять сообщников, которых поймали с наркотиками, пытались скрыться от полицейских. Они начали стрелять и захватили заложников. В итоге их смог задержать только отряд спецназа.