Эксперт РА понизило рейтинг надежности страховой компании Ангара
08.08.2017, 21:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг надёжности страховой компании Ангара до уровня ruBB и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
"За первый квартал 2017 года компания получила отрицательный технический результат от страховых операций в размере 15,4 млн рублей, что привело к нарушениям требований указаний Банка России в части достаточности активов, разрешённых для принятия в покрытие собственных средств и резервов, на отдельные даты и оказало негативное влияние на уровень рейтинга компании", - отмечает Любовь Антонова, аналитик по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА).
Среди негативных факторов отмечаются высокое значение коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (78,9% и 100,8% за 2016 год соответственно), низкий уровень географической диверсификации страхового портфеля (доля Иркутской области составила 76,0% взносов за 2016 год), отсутствие у компании опыта крупных выплат при высоком значении максимально возможной выплаты брутто, а также высокая величина принимаемых на собственное удержание рисков. Кроме того, в числе ключевых факторов, негативно влияющих на рейтинговую оценку, агентство отмечает низкую диверсификацию страхового портфеля компании в совокупности с высокими показателями убыточности по основному виду страхования: доля ОСАГО составила 84,9% премий за 2016 год, коэффициент убыточности-нетто по виду - 88,1% за 2016 год. Агентство негативно оценивает низкую рентабельность активов (0,5% за 2016 год), собственных средств (1,3% за 2016 год) и низкие размерные показатели деятельности компании (4-й размерный класс).
Положительное влияние на рейтинг оказывают высокое отклонение фактического размера маржи платёжеспособности от нормативного значения (69,5% на 31.03.2017), высокие значения коэффициентов текущей ликвидности и уточнённой страховой ликвидности-нетто (1,2 и 1,3 на 31.03.2017 соответственно), высокое качество активов (доля депозитов и денежных средств на расчётных счетах в банках, имеющих рейтинги ruAA- и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) или сопоставимые рейтинги от других агентств, составила 66,1% активов на 31.12.2016 и 64,7% активов на 31.03.2017), высокая диверсификация активов (доля крупнейшего контрагента составила 16,5% активов на 31.12.2016 и 31.03.2017) и низкое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (3,9% на 31.03.2017). Также позитивно оцениваются умеренно высокие темпы прироста взносов (15,4% за 2016 год по сравнению с 2015 годом), низкая доля расходов на ведение дела (20,5% за 2016 год) и умеренно высокая надёжность перестраховочной защиты компании.
Компания специализируется на предоставлении услуг по ОСАГО и страхованию от несчастных случаев и болезней. По данным Банка России, по итогам 2016 года ООО "Страховая компания "Ангара" заняло 115-е место среди российских страховых компаний по величине взносов, 38-е место по ОСАГО и 92-е место по страхованию от несчастных случаев и болезней. По данным RAEX (Эксперт РА), на 31.03.2017 активы страховщика составили 564,7 млн рублей, собственные средства - 204,0 млн рублей, уставный капитал - 160 млн рублей. По данным за 2016 год компания собрала 574,2 млн рублей страховых взносов.
"За первый квартал 2017 года компания получила отрицательный технический результат от страховых операций в размере 15,4 млн рублей, что привело к нарушениям требований указаний Банка России в части достаточности активов, разрешённых для принятия в покрытие собственных средств и резервов, на отдельные даты и оказало негативное влияние на уровень рейтинга компании", - отмечает Любовь Антонова, аналитик по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА).
Среди негативных факторов отмечаются высокое значение коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (78,9% и 100,8% за 2016 год соответственно), низкий уровень географической диверсификации страхового портфеля (доля Иркутской области составила 76,0% взносов за 2016 год), отсутствие у компании опыта крупных выплат при высоком значении максимально возможной выплаты брутто, а также высокая величина принимаемых на собственное удержание рисков. Кроме того, в числе ключевых факторов, негативно влияющих на рейтинговую оценку, агентство отмечает низкую диверсификацию страхового портфеля компании в совокупности с высокими показателями убыточности по основному виду страхования: доля ОСАГО составила 84,9% премий за 2016 год, коэффициент убыточности-нетто по виду - 88,1% за 2016 год. Агентство негативно оценивает низкую рентабельность активов (0,5% за 2016 год), собственных средств (1,3% за 2016 год) и низкие размерные показатели деятельности компании (4-й размерный класс).
Положительное влияние на рейтинг оказывают высокое отклонение фактического размера маржи платёжеспособности от нормативного значения (69,5% на 31.03.2017), высокие значения коэффициентов текущей ликвидности и уточнённой страховой ликвидности-нетто (1,2 и 1,3 на 31.03.2017 соответственно), высокое качество активов (доля депозитов и денежных средств на расчётных счетах в банках, имеющих рейтинги ruAA- и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) или сопоставимые рейтинги от других агентств, составила 66,1% активов на 31.12.2016 и 64,7% активов на 31.03.2017), высокая диверсификация активов (доля крупнейшего контрагента составила 16,5% активов на 31.12.2016 и 31.03.2017) и низкое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (3,9% на 31.03.2017). Также позитивно оцениваются умеренно высокие темпы прироста взносов (15,4% за 2016 год по сравнению с 2015 годом), низкая доля расходов на ведение дела (20,5% за 2016 год) и умеренно высокая надёжность перестраховочной защиты компании.
Компания специализируется на предоставлении услуг по ОСАГО и страхованию от несчастных случаев и болезней. По данным Банка России, по итогам 2016 года ООО "Страховая компания "Ангара" заняло 115-е место среди российских страховых компаний по величине взносов, 38-е место по ОСАГО и 92-е место по страхованию от несчастных случаев и болезней. По данным RAEX (Эксперт РА), на 31.03.2017 активы страховщика составили 564,7 млн рублей, собственные средства - 204,0 млн рублей, уставный капитал - 160 млн рублей. По данным за 2016 год компания собрала 574,2 млн рублей страховых взносов.
Источник: Эксперт РА