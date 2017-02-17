ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная страховая компания "Югория" подвела предварительные итоги финансовой деятельности 2016 года.

В указанный период "Югория" заключила 1 725 370 договоров, по которым было собрано 8,24 миллиарда рублей. Это на 27 % выше аналогичных показателей 2015 года. Прирост по имущественным видам страхования в 2016 году составил 14 %, по ОСАГО - 65 %. Уровень аквизиционных расходов - 13 % от страховых премий.

Общая сумма ответственности компании по заключённым договорам достигла 437 миллиардов рублей. В 2016 году компания выплатила по 70 тысячам страховых случаев 4 миллиарда рублей.

Стоит также отметить, что по показателю доходности регрессов и суброгаций ГСК "Югория" является одним из лидеров рынка: уровень доходов насчитывает 25 % от страховых выплат по КАСКО и 1 % по ОСАГО. По показателю уровня судебных расходов страховая компания также демонстрирует положительную динамику: 3 %, что на 1% меньше, чем в 2015 году.

Операционная рентабельность страхового портфеля насчитывает 20 % (это выше показателей 2015 года на 6 %): КАСКО - 15 %, ОСАГО - 18 %, страхование от несчастных случаев и болезней - 61 %, страхование имущества физических и юридических лиц - 74 %.

Отметим также, компания получила положительный финансовый результат от операций по прямому возмещению убытков по полисам ОСАГО в сумме 38 миллионов рублей. По показателю уровня дебиторской задолженности ГСК является одним из лидеров рынка, уровень дебиторской задолженности за 2016 год составил 10,8 % от страховых премий, что на 1,1 % ниже уровня позапрошлого года.

Финансовый результат до налогообложения прибыли составил 343 миллиона рублей. Чистая прибыль по предварительным итогам - 253,6 миллионов рублей.

В 2016 году продолжился рост филиальной сети компании. ГСК "Югория" открыла свои представительства в ряде регионов России, на днях новый филиал открывается в Салехарде, в конце 2016 - начале 2017 г. г. ряд агентств созданы в Нижегородской, Рязанской, Московской и др. областях. В настоящее время 64 филиала и более 200 агентств и точек продаж "Югории" работает в 50 регионах страны.