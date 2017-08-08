Райффайзенбанк снижает ставки по ряду ипотечных программ
08.08.2017, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Райффайзенбанк снижает ставки по программам ипотечного кредитования на вторичном рынке жилья, а также по программе рефинансирования для всех категорий заемщиков.
Теперь минимальная ставка по кредиту на приобретение квартиры на вторичном рынке составляет 10,5% годовых. Кредитные средства на рефинансирование ипотечных кредитов других банков клиенты могут получить также по ставке 10,5%.
Кроме того, Райффайзенбанк увеличивает срок кредитования. Теперь по ипотечным кредитам максимальный срок составляет 30 лет2.
"Ипотека является одним из приоритетных направлений бизнеса Райффайзенбанка. С восстановлением экономики мы видим, как растет количество желающих перейти на более выгодные условия кредитования", — отмечает Андрей Морозов, начальник управления массового рынка и кредитных продуктов Райффайзенбанка.
Теперь минимальная ставка по кредиту на приобретение квартиры на вторичном рынке составляет 10,5% годовых. Кредитные средства на рефинансирование ипотечных кредитов других банков клиенты могут получить также по ставке 10,5%.
Кроме того, Райффайзенбанк увеличивает срок кредитования. Теперь по ипотечным кредитам максимальный срок составляет 30 лет2.
"Ипотека является одним из приоритетных направлений бизнеса Райффайзенбанка. С восстановлением экономики мы видим, как растет количество желающих перейти на более выгодные условия кредитования", — отмечает Андрей Морозов, начальник управления массового рынка и кредитных продуктов Райффайзенбанка.
Источник: Райффайзенбанк