В Уфе пройдёт Кубок чемпионата мира по футболу 2018 года
28.08.2017, 14:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Кубок чемпионата мира по футболу 2018 года прибудет в Уфу 26 сентября.
Официальная церемония старта тура кубка чемпионата мира по футболу состоится в сентябре 2017 года в Москве, после чего легендарный трофей объедет 24 российских города от Калининграда до Владивостока. Уфа станет четвертым городом, кубок пробудет в столице Башкортостана с 26 сентября по 1 октября. Подробно о программе уфимского этапа тура рассказал министр молодежной политики и спорта республики Андрей Иванюта 28 августа в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ.
– Нами подготовлен проект плана проведения тура, – отметил министр. – Мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни, привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом.
Министерством молодежной политики и спорта РБ совместно с организаторами определено место торжественной церемонии – это площадь Салавата Юлаева. Далее кубок привезут на стадион «Нефтяник», где состоится дружеский футбольный матч между сборной Правительства Башкортостана и игроками футбольного клуба «Уфа». Также кубок планируется выставить в торгово-развлекательном комплексе «Мега».
По словам Андрея Иванюты, дополнительно планируется видеосъемка достопримечательностей столицы республики, которые войдут в видеоролики чемпионата мира. Это хорошая возможность популяризации Уфы и Башкортостана.
Официальная церемония старта тура кубка чемпионата мира по футболу состоится в сентябре 2017 года в Москве, после чего легендарный трофей объедет 24 российских города от Калининграда до Владивостока. Уфа станет четвертым городом, кубок пробудет в столице Башкортостана с 26 сентября по 1 октября. Подробно о программе уфимского этапа тура рассказал министр молодежной политики и спорта республики Андрей Иванюта 28 августа в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ.
– Нами подготовлен проект плана проведения тура, – отметил министр. – Мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни, привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом.
Министерством молодежной политики и спорта РБ совместно с организаторами определено место торжественной церемонии – это площадь Салавата Юлаева. Далее кубок привезут на стадион «Нефтяник», где состоится дружеский футбольный матч между сборной Правительства Башкортостана и игроками футбольного клуба «Уфа». Также кубок планируется выставить в торгово-развлекательном комплексе «Мега».
По словам Андрея Иванюты, дополнительно планируется видеосъемка достопримечательностей столицы республики, которые войдут в видеоролики чемпионата мира. Это хорошая возможность популяризации Уфы и Башкортостана.
Источник: http://pravitelstvorb.ru