Юлиан Эберхард выиграл спринт в Оберхофе, Дмитрий Малышко – 11-й
05.01.2017, 20:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Австриец Юлиан Эберхард показал лучшее время в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Лучший результат российской команды – 11–е место Дмитрия Малышко.
Кубок мира 2016/2017. Оберхоф
Спринт. Мужчины.
1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 27:26.8 (1)
2. Михал Шлезингр (Чехия) +10.8 (1)
3. Доминик Виндиш (Италия) +40.3 (1)
11. Дмитрий Малышко +1:01.7 (1)
13. Максим Цветков +1:05.5 (2)
18. Антон Бабиков +1:15.6 (1)
24. Антон Шипулин +1:34.5 (3)
33. Юрий Шопин +1:49.0 (2)
95. Матвей Елисеев +4:22.5 (6)
Кубок мира 2016/2017. Оберхоф
Спринт. Мужчины.
1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 27:26.8 (1)
2. Михал Шлезингр (Чехия) +10.8 (1)
3. Доминик Виндиш (Италия) +40.3 (1)
11. Дмитрий Малышко +1:01.7 (1)
13. Максим Цветков +1:05.5 (2)
18. Антон Бабиков +1:15.6 (1)
24. Антон Шипулин +1:34.5 (3)
33. Юрий Шопин +1:49.0 (2)
95. Матвей Елисеев +4:22.5 (6)