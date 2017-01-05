ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Австриец Юлиан Эберхард показал лучшее время в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Лучший результат российской команды – 11–е место Дмитрия Малышко.

Кубок мира 2016/2017. Оберхоф

Спринт. Мужчины.

1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 27:26.8 (1)

2. Михал Шлезингр (Чехия) +10.8 (1)

3. Доминик Виндиш (Италия) +40.3 (1)

11. Дмитрий Малышко +1:01.7 (1)

13. Максим Цветков +1:05.5 (2)

18. Антон Бабиков +1:15.6 (1)

24. Антон Шипулин +1:34.5 (3)

33. Юрий Шопин +1:49.0 (2)

95. Матвей Елисеев +4:22.5 (6)