ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ФАС России возбудила антимонопольные дела в отношении ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге.

3 августа 2017 года Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении каждого из операторов «большой четверки» дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории Российской Федерации.

Роуминг – режим, при котором оператор связи, с которым у абонента заключён договор (домашний оператор) предоставляет ему возможность получать услуги связи в регионах, где нет сетей домашнего оператора (в сети визитного оператора).

Перемещаясь в другой регион страны, находясь в сети оператора-партнера абонент получает совершенно другие ценовые условия, нежели в домашнем регионе.

Тариф на услуги связи в роуминге, устанавливаемый для абонента, включает в себя затраты по межоператорскому соглашению: прямые затраты, равные межоператорской ставке; косвенные затраты, связанные с операционной деятельностью по исполнению такого соглашения.