ФАС и ГК "Росатом" подписали Соглашение о сотрудничестве
17.08.2017, 21:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Между Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" подписано Соглашение о сотрудничестве.
Этот документ предусматривает взаимодействие сторон при реализации таких проектов, как:
- разработка методик по установлению цен на продукцию ядерно-топливного цикла, в отношении которой осуществляется государственное регулирование цен;
- разработка и усовершенствование нормативно-правовых актов в сфере ценообразования на продукцию ядерно-топливного цикла, в отношении которой осуществляется государственное регулирование цен;
- совершенствование проводимых Госкорпорацией"Росатом" процедур в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на электронных торговых площадках, совершенствование сервисов, предоставляемых площадками для закупочных процедур.
Соглашение также направлено на обеспечение оперативного взаимодействия и обмена информацией между ФАС России и Госкорпорацией "Росатом", а также позволит более эффективно проводить контрольно - надзорную деятельность на соответствующих товарных рынках, в том числе в сфере закупок.
Этот документ предусматривает взаимодействие сторон при реализации таких проектов, как:
- разработка методик по установлению цен на продукцию ядерно-топливного цикла, в отношении которой осуществляется государственное регулирование цен;
- разработка и усовершенствование нормативно-правовых актов в сфере ценообразования на продукцию ядерно-топливного цикла, в отношении которой осуществляется государственное регулирование цен;
- совершенствование проводимых Госкорпорацией"Росатом" процедур в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на электронных торговых площадках, совершенствование сервисов, предоставляемых площадками для закупочных процедур.
Соглашение также направлено на обеспечение оперативного взаимодействия и обмена информацией между ФАС России и Госкорпорацией "Росатом", а также позволит более эффективно проводить контрольно - надзорную деятельность на соответствующих товарных рынках, в том числе в сфере закупок.
Источник: ФАС