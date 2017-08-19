ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в рамках рабочей поездки в Турецкую Республику Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов ознакомился со строительством нефтеперерабатывающего комплекса «Star» компании «SOCAR». Реализацией данного проекта занимается строительная компания «Gemont», опыт которой также задействован на строительстве нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске.

По территории комплекса делегацию Татарстана сопровождали генеральный директор нефтеперерабатывающего комплекса «Star» Месут Илтер и председатель правления компании «Gemont» Садык Акман. До начала экскурсии по комплексу в административном здании была проведена презентация проекта нефтеперерабатывающего комплекса «Star».

Компания «SOCAR» начала строительство нефтеперерабатывающего завода в 2011 году. Общий объём привлечённых инвестиций составил 5,7 млрд. долл. США, из которых инвестиций «SOCAR» – 3,7 млрд. долл США, остальное – кредитные средства. В настоящее время строительные работы на НПЗ выполнены на 92%. Ввод НПЗ в эксплуатацию ожидается в 2018 году. На строительной площадке одновременно работают 17 000 рабочих.

После завершения строительства мощность НПЗ составит 10 млн т/год нефти. На заводе будут перерабатывать такие сорта нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

Компания «SOCAR» (State Oil Company of Azerbaijan Republic) является государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики. Компания основана в 1992 году и головной офис находится в городе Баку (Республика Азербайджан).



Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики «SOCAR» занимается поиском нефтяных и газовых месторождений; разведкой и разработкой месторождений нефти, газа и газового конденсата; переработкой и транспортировкой нефти и нефтехимических продуктов; продажей газа на внутреннем и внешнем рынках; поставкой природного газа населению и промышленным предприятиям.