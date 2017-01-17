ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Леонид Слуцкий сообщил, что вопрос о ратификации соглашения «Турецкого потока» будет рассмотрен в Госдуме РФ 20 января. Председатель Комитета ГД ФС РФ по международным отношениям объяснил, что детали соглашения сначала обсудят в профильном думском Комитете, а потом вынесут на пленарное заседание нижней палаты парламента.

«Комитет Государственной Думы по международным делам намерен обсудить соглашение между Россией и Турцией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток» на своем заседании 19 января. Предварительно планируется предложить Госдуме РФ рассмотреть вопрос о его ратификации на пленарном заседании в пятницу, 20 января. «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода через акваторию Чёрного моря до европейской части Турции и далее к газораспределительному хабу на границе с Грецией», - сообщил парламентарий.

Общая длина морской части газопровода составит примерно 910 км, сухопутная часть, проходящая по территории Турции – 180 км. Планируется, что поставки газа по первой нитке предназначены для реализации газовой потребности турецкой стороны.