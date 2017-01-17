Правительство выделит 60 млрд рублей на поддержку автопрома в 2017 годузасомневалось
17.01.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство России выделит на поддержку автопрома в 2017 году более 60 миллиардов рублей. Данная сумма предусматривает среди прочего различные меры стимулирования спроса, льготный лизинг, льготное автокредитование. Об этом на встрече с президентом ФР Владимиром Путиным сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Принято решение правительством о том, что в этом году на ключевые отрасли промышленности будет выделено 107,5 миллиарда рублей. В первую очередь это автопром – более 60 миллиардов, включая меры поддержки спроса, льготный лизинг, льготное автокредитование, приобретение для регионов автомобилей "скорой помощи", школьных автобусов", – рассказал министр.
В конце прошлого года Минпромторг анонсировал новую стратегию развития автомобильной промышленности и производства автокомпонентов, рассчитанную на период до 2025 года. В соответствии с этим документом повышать производство автомобилей в России будут за счёт развития экспорта и стимулирования производства автокомпонентов всех уровней.
"Принято решение правительством о том, что в этом году на ключевые отрасли промышленности будет выделено 107,5 миллиарда рублей. В первую очередь это автопром – более 60 миллиардов, включая меры поддержки спроса, льготный лизинг, льготное автокредитование, приобретение для регионов автомобилей "скорой помощи", школьных автобусов", – рассказал министр.
В конце прошлого года Минпромторг анонсировал новую стратегию развития автомобильной промышленности и производства автокомпонентов, рассчитанную на период до 2025 года. В соответствии с этим документом повышать производство автомобилей в России будут за счёт развития экспорта и стимулирования производства автокомпонентов всех уровней.