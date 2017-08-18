ОРЕАНДА-НОВОСТИ Проектирование южного дублёра Кутузовского проспекта закончится в этом году, затем будет объявлен конкурс на строительство, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.



"Кутузовский проспект - это очень важный сектор города. Работа по прокладке трассы ведётся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Основные строительные работы планируется начать уже в этом году. Это очень важная магистраль, сроки завершения работы мы уточним где-то к концу осени, когда нам будет понятен объем работ", - рассказал А. Бочкарёв.



В Департаменте строительства напомнили, что проект южного дублёра включает участок от Минской до Мосфильмовской улицы, выезд с ул. Поклонная на дублёр.



Всего здесь построят около 11,5 км дорог, включая 5,5 км основного хода, 4,3 км съездов, 1,2 км Минской ул. и прилегающие участки дорог.



Также возведут восемь путепроводов, в том числе через пути Киевского направления Московской железной дороги, две разворотные эстакады на участке от Минской ул. до Третьего транспортного кольца, четыре моста через реку Сетунь, реконструируют пяти- и двухпутные железнодорожныепутепроводы и построят один новый.



Для пешеходов построят четыре подземных перехода. От шума их оградят почти 4 км защитных экранов.