ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуации вокруг банков с российским капиталом на Украине:



"Очередные информационные сообщения, приходящие с Украины, уже даже не вызывают удивления. После того, как группки маргиналов «сели на рельсы» и перекрыли снабжение украинских электростанций углём, вызвав тем самым серьёзный кризис в энергетике и экономике страны в целом, другие «активисты» добрались до банковской сферы.

Найден очередной «страшный враг», от которого, мол, происходят все беды на Украине – это банки с российским капиталом, давно и успешно работающие в стране на благо её же экономики, финансовой системы и в интересах многочисленных украинских вкладчиков. И опять хулиганствующие «активисты» при фактическом попустительстве правоохранительных органов блокируют работу отделений банков, создают препятствия для их нормального функционирования. Более того, некоторые члены нынешнего кабинета министров прямо подстрекают радикалов к противоправным действиям.

Риторический вопрос – а кому, собственно, мешают успешно работающие банки, являющиеся украинскими юридическими лицами, зарегистрированными в полном соответствии с украинским законодательством, имеющие весомую долю в национальной банковской системе? Не будет ли создание проблем для этих банков «выстрелом себе в ногу» нынешней украинской власти? И способна ли или готова ли она справится с этим очередным вопиющим правовым беспределом?"