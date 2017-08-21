ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мэр Москвы Сергей Собянин подписал два постановления правительства столицы, утверждающие проект планировки участка северного дублёра Кутузовского проспекта от Минской улицы до МКАД.



Будущая платная магистраль длиной 7,1 км будет иметь по три полосы шириной 3,5 м в каждом направлении. Трасса пройдёт вдоль Смоленского направления Московской железной дороги.



Также предусмотрена реконструкция ул. Ивана Франко на участке от Полоцкой ул. до Рублевского шоссе, реконструкция ул. Алексея Свиридова и Красных Зорь, развязки на пересечении с ул. Герасима Курина и Кутузовским проспектом, строительство съезда с Рублёвского шоссе на Кутузовский проспект при следовании в сторону области.



Кроме того, будет реконструирован съезд с Кутузовского проспекта при следовании из центра на Рублёвское шоссе, построен съезд с Кутузовского проспекта при следовании из центра на дублёр в сторону области, заезд с ул. Кубинка на дублёр при следовании со стороны области и съезд с дублёра на ул. Ивана Франко.



Проект планировки предусматривает строительство развязки северного дублёра Кутузовского проспекта на пересечении с МКАД, обустройство внеуличных пешеходных переходов, остановочных пунктов и пунктов взимания платы за проезд по магистрали.



Как ранее заявил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, проект северного дублёра Кутузовского проспекта планируется разработать до конца года и объявить конкурс на строительство. Завершение работ намечено на 2019 год.



Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв также сообщил, что в этом году начнётся строительство южного дублёра Кутузовского проспекта. Он пройдёт по территории промзоны «Очаково» вдоль Киевского направления железной дороги через районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыдково и Дорогомилово.



Изначально к строительству трассы планировалось привлечь инвесторов, однако впоследствии было решено возводить её за счёт городского бюджета.