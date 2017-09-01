Владимир Путин посетил новое Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
01.09.2017, 21:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 1 сентября, в Ярославле Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Государственное училище олимпийского резерва по хоккею, первая очередь строительства которого была введена в эксплуатацию в этот день. Главу государства сопровождали Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.
"Первый этап строительства мы должны были закончить к 15 сентября этого года, но завершили раньше - к 1 сентября. Вторая очередь по государственному контракту должна быть завершена в 2019 году. Она уже готова на 25 процентов, и мы сделаем всё возможное, чтобы завершить строительство в следующем году", - сказал Павел Колобков, отметив, что объекты, входящие в первую очередь, позволяют начать полноценный учебный процесс.
"Это учебное заведение будет одним из лучших в России, - продолжил Министр. - Уже сейчас многие его воспитанники играют в различных командах. Это училище будет примером для многих подобных учебных заведений олимпийского резерва".
Директор ГУОР по хоккею Елена Крошева и президент хоккейного клуба "Локомотив" Юрий Яковлев провели экскурсию для гостей по новому зданию. Владимир Путин посетил ледовую арену, где пообщался с юными хоккеистами, осмотрел специальный хоккейный и тренажёрный залы, ледовую арену и зал игровых видов спорта.
Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею создано в г. Ярославле распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2012 г. № 25-р. Функции и полномочия учредителя училища от имени Российской Федерации осуществляет Минспорт России.
К настоящему времени выпускниками училища стали более 90 молодых специалистов, обучение и спортивная подготовка которых проводилась на предоставленных региональными властями площадях.
Строительство собственной материально-технической базы ГУОР по хоккею началось в 2015 году. Оно осуществляется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30.
Основными объектами первого этапа строительства стали: хоккейная тренировочная арена с многофункциональным комплексом, учебный и жилой корпуса, блок питания, футбольное поле с беговыми дорожками, две открытые хоккейные площадки и два теннисных корта.
В ходе второго этапа будут построены главная ледовая арена с трибунами на 1500 человек, административно-хозяйственный корпус, медико-восстановительный блок.
Отметим, в рамках рабочей поездки Павел Колобков осмотрел также расположенные в Ярославле стадионы "Славнефть" и "Шинник", которые станут тренировочными площадками для команд-участниц Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также ледовый дворец "Локомотив", где провёл торжественную линейку, приуроченную к началу нового учебного года, для воспитанников ГУОР по хоккею.
"Первый этап строительства мы должны были закончить к 15 сентября этого года, но завершили раньше - к 1 сентября. Вторая очередь по государственному контракту должна быть завершена в 2019 году. Она уже готова на 25 процентов, и мы сделаем всё возможное, чтобы завершить строительство в следующем году", - сказал Павел Колобков, отметив, что объекты, входящие в первую очередь, позволяют начать полноценный учебный процесс.
"Это учебное заведение будет одним из лучших в России, - продолжил Министр. - Уже сейчас многие его воспитанники играют в различных командах. Это училище будет примером для многих подобных учебных заведений олимпийского резерва".
Директор ГУОР по хоккею Елена Крошева и президент хоккейного клуба "Локомотив" Юрий Яковлев провели экскурсию для гостей по новому зданию. Владимир Путин посетил ледовую арену, где пообщался с юными хоккеистами, осмотрел специальный хоккейный и тренажёрный залы, ледовую арену и зал игровых видов спорта.
Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею создано в г. Ярославле распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2012 г. № 25-р. Функции и полномочия учредителя училища от имени Российской Федерации осуществляет Минспорт России.
К настоящему времени выпускниками училища стали более 90 молодых специалистов, обучение и спортивная подготовка которых проводилась на предоставленных региональными властями площадях.
Строительство собственной материально-технической базы ГУОР по хоккею началось в 2015 году. Оно осуществляется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30.
Основными объектами первого этапа строительства стали: хоккейная тренировочная арена с многофункциональным комплексом, учебный и жилой корпуса, блок питания, футбольное поле с беговыми дорожками, две открытые хоккейные площадки и два теннисных корта.
В ходе второго этапа будут построены главная ледовая арена с трибунами на 1500 человек, административно-хозяйственный корпус, медико-восстановительный блок.
Отметим, в рамках рабочей поездки Павел Колобков осмотрел также расположенные в Ярославле стадионы "Славнефть" и "Шинник", которые станут тренировочными площадками для команд-участниц Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также ледовый дворец "Локомотив", где провёл торжественную линейку, приуроченную к началу нового учебного года, для воспитанников ГУОР по хоккею.
Источник: Министерство спорта Российской Федерации