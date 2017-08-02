ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 60 км дорог построили в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) за последние пять лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Ещё 66 км дорог в Новой Москве находится в стройке. Всего до 2021 года будет построено около 250 км», - сказал С. Собянин.



31 июля глава города запустил автомобильное движение по новой дороге от Боровского шоссе до Троицка.



Он отметил, что также необходимо сделать обход вокруг Троицка, чтобы эта новая современная магистраль дошла до Калужского шоссе.



«Из последних решений, которые были приняты в области транспортного обеспечения Новой Москвы, - продление ветки метро до пос. Коммунарка и создание соединительной развязки между Калужкой и ЦКАД. Надеюсь, что все объекты будут построены в срок», - подчеркнул С. Собянин.



В ближайшие три-четыре года планируется построить обход Троицка, который обеспечит комфортный выезд на Калужское шоссе, реконструировать дороги в самом Троицке.



Кроме того, планируется построить в Подмосковье участок дороги длиной 2,2 км от пос. Кокошкино до Минского шоссе и путепровод через Белорусское направление Московской железной дороги в пос. Жаворонки.