ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках рабочей поездки в Калининградскую область президент России Владимир Путин посетил аэропорт Храброво, где ознакомился с ходом реконструкции аэровокзального комплекса и осмотрел зону прилёта пассажиров.

Международный аэропорт Храброво связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Череповцом, Мурманском, Анапой, Калугой, Архангельском, Минском, Гродно, Гомелем, Брестом, Витебском, Ташкентом, Варшавой, Антальей и Барселоной.

Реконструкция взлётно-посадочной полосы и аэровокзального комплекса должна завершиться к чемпионату мира по футболу 2018 года. Аэропорт Храброво сможет принимать все типы самолётов и обслуживать до 3,5 миллиона пассажиров в год.