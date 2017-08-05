ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Большим цветочным балом завершится фестиваль «Московское лето. Цветочный джем». 6 августа Тверская площадь превратится в площадку для танцев. Также здесь можно будет сделать снимок с «цветочными» дамами и кавалерами, примерить платье из живых цветов и принять участие в мастер-классах.

С 15:00 до 18:00 на балу выступят 35 пар профессиональных танцоров. Они исполнят вальс, танго и современные бальные танцы, а также научат гостей основным движениям.

С 11:00 до 21:00 будет открыта флористическая мастерская, где посетители создадут цветочные аксессуары и композиции для дома, откроют для себя искусство ботанической иллюстрации, а также смастерят открытки, альбомы и паспарту в технике гербария. В 18:00 со специальной музыкальной программой выступит группа ArtCollage.

На площади установят четыре арт-объекта — платья с открытой спиной, украшенные живыми цветами. Их можно будет примерять и фотографироваться. Платья оформят 10 тысячами живых цветов — розами, хризантемами, гвоздиками и другими.