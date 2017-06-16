ОРЕАНДА-НОВОСТИ Израильские учёные расшифровали одну из самых древних библейских рукописей времён Первого храма, обнаружив её затёртую часть. Этот фрагмент не замечали с момента находки текстов - около 50 лет.



Рассмотреть текст на оборотной стороне рукописи позволила мультиспектральная система фотосъёмки. До этого момента учёные изучали только лицевую часть, считая, что оборотная сторона пустая. Текст нанесён чернилами на обожжённые глиняные таблички, что при неправильном хранении приводит к утрате рукописи. В восстановлении манускрипта археологам помогли израильские физики, сфотографировав таблички в узких участках видимой и инфракрасной части спектра.



Выяснилось, что рукописи содержат информацию о финансовых операциях и деятельности по торговле вином.



Манускрипты были найдены во время раскопок в древней крепости Тель-Арад, на границе пустынь Иудейской и Негев. Радиоуглеродный анализ показал, что тексты были захоронены в земле примерно в 650 году до нашей эры.