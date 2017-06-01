ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 июня 2017 года в уникальном пространстве Римско-католического собора Успения Пресвятой Девы Марии впервые зазвучит симфонический оркестр. Схватка с судьбой. Бетховен и Шуберт. Симфония № 7 со знаменитым траурным маршем и оркестровая версия самого известного квартета Шуберта «Смерть и девушка», мастерски сделанная Густавом Малером. Герой вечера - Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством народного артиста России, маэстро Сергея Стадлера. Начало концерта в 20 часов.

Бетховен и Шуберт. Два разных мира. Два разных музыкальных мышления. Тем не менее, обоих связывает некая незримая нить. Шуберт боготворил музыку своего старшего современника – Бетховена, но не решался познакомиться с ним. Много лет оба гения прожили в одном городе, ходили по одним и тем же улицам, но ни разу так и не пересеклись в земной жизни. О словах Бетховена "в этом Шуберте живёт искра Божья, он ещё заставит весь мир говорить о себе", Франц узнал лишь в день похорон композитора. Удивительно, но оба нашли свой последний приют на Веринзском кладбище Вены, буквально в нескольких метрах друг от друга! В концерте прозвучит Cедьмая симфония Бетховена, визитная карточка которой – её вторая часть, пронизана ритмом маршевой поступи. Она вызывает ассоциации с траурным шествием. Эти же интонации прозвучат со временем и в лаконичной песне – диалоге Шуберта на слова Клаудиуса «Смерть и девушка». Тема смерти из неё ляжет в основу второй части знаменитого одноимённого струнного квартета № 14. Все сочинение пронизывает не только глубокий драматизм, тревога, но и бетховенские интонации «схватки с судьбой». Впечатленный его поистине симфоническим масштабом, Густав Малер сделал авторскую версию квартета для струнного оркестра. Схватка с судьбой - два шедевра мирового классического репертуара в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра под руководством маэстро Сергея Стадлера.





Римско-католический собор Успения Пресвятой Девы Марии

(1 Красноармейская 11)

17 июня 2017, суббота, начало в 20 часов

Схватка с судьбой. Бетховен и Шуберт

Бетховен Симфония № 7

Франц Шуберт – Густав Малер «Смерть и девушка»

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Художественный руководитель и главный дирижёр

Народный артист России Сергей Стадлер