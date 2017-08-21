ОРЕАНДА-НОВОСТИ. III Международный фестиваль фейерверков «Ростех» завершился 20 августа в Москве. По предварительным оценкам, за два дня пиротехническое шоу в Братеевском парке посмотрели более 700 тысяч человек, а мероприятие стало одним из самых крупных фестивалей в столице, который проводится на одной площадке.

Участниками фестиваля стали сильнейшие пиротехники из Австрии, Армении, Бразилии, Китая, России, Румынии, Хорватии и Японии. Главный приз завоевала российская команда «Пиротехнические дворцы Петергофа». Она получила 84 балла из 100 возможных. С минимальным отрывом на втором месте участники из Хорватии (83 балла), третье — у команды Румынии (78 баллов). А приз зрительских симпатий достался китайским пиротехникам.

Выступление участников оценивало международное профессиональное жюри. В его состав вошли представители Португалии, Испании, Словении, Казахстана и России. Обязательным условием в этом году было использование музыкальной композиции о Москве. А тема фестиваля — «Москва на семи холмах» — была посвящена грядущему 870-летнему юбилею столицы.

«Я доволен уровнем подготовки участников. Каждый из них показал свой национальный колорит и настоящее мастерство. Мы оценивали целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, пиротехнические ноу-хау и соответствие выступления заданным техническим параметрам. В этом году впервые была введена система открытого голосования жюри, и это, конечно, добавило остроты соревнованиям», — отметил Хавьер Галан, член жюри, организатор пиротехнических шоу на открытии и закрытии Олимпийских игр в Барселоне и Рио-де-Жанейро.