ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В пяти крупных парках Департамента культуры города Москвы в День города, 9 сентября, пройдут батлы хоров. Они станут частью конкурса «Парки поют». Гостей пригласят спеть вместе с профессиональными певцами. Под руководством дирижёра участников батла разделят на два хора, которые исполнят самые популярные песни о Москве. Онлайн-трансляции выступлений будут вестись в группах каждого парка в социальных сетях. Кроме того, их продублируют на странице в социальных сетях Мосгорпарка. Участники сообществ проголосуют за понравившийся хор.

«9 сентября с 15:30 до 18:00 в парках Победы, Таганском, “Сокольники”, “Красная Пресня” и саду имени Баумана пройдёт флешмоб. Гости парков смогут стать не только зрителями, но и активными участниками выступлений. Они вместе исполнят любимые и известные песни, ставшие народным достоянием и способные объединять тысячи людей», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Центральной площадкой соревнований хоров станет парк Победы на Поклонной горе — мероприятие пройдёт на отдельной сцене у Музея Великой Отечественной войны. В остальных парках конкурс состоится на главных сценических площадках празднования юбилея Москвы. Посетителям предложат исполнить песни «Дорогая моя столица», «Подмосковные вечера», «Лучший город земли», «Бывает всё на свете хорошо» и «Москва».

Дирижёры хоров расскажут об истории каждого произведения, раздадут текст и разучат его вместе со всеми желающими. Затем участники разделятся на два хора и в 17:30 начнут соревноваться между собой. Петь предстоит не под фонограмму, а под аккомпанемент баяна.

870-летие Москвы отпразднуют 9 и 10 сентября. В эти дни 80 музеев и галерей будут работать бесплатно. Без покупки билета горожане смогут посетить Музей Москвы, картинные галереи Ильи Глазунова, Александра Шилова, Василия Нестеренко, Дарвиновский музей, музей-мастерскую Зураба Церетели. Расписание работы музеев и галерей не изменится.