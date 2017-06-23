ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В эти выходные в столичных парках Департамента культуры города Москвы отпразднуют День молодёжи. Участники смогут устроить батл в шлемах виртуальной реальности, создать трёхмерную фигуру-рисунок при помощи 3D-ручки и попробовать свои силы в игре в воздушный футбол. Любители спортивных активностей смогут сдать нормы ГТО в парке «Кузьминки», а в саду «Эрмитаж» узнать секреты эффектных прыжков на батуте и бесплатно позаниматься йогой и фитнесом.

Как пояснили в пресс-службе Мосгорпарка, праздник День молодёжи выпадает на вторник, 27 июня. Но для того чтобы привлечь больше людей к участию, праздничные активности решили провести в предстоящие выходные, 24 и 25 июня.

Поиграть в воздушный футбол

Одной из центральных площадок празднования Дня молодёжи станет парк «Сокольники». Здесь каждый сможет найти развлечение на свой вкус. Для любителей необычного досуга подготовили парные шлемы виртуальной реальности, в которых можно вместе перенестись в игровое пространство и устроить батл, а также 3D-ручки для объёмных рисунков. Внутри их корпуса находится пластик, который при помощи внутреннего нагревательного элемента расплавляется и превращается в тонкую нить. При контакте с воздухом она сразу затвердевает, создавая объёмную фигурку-рисунок.

Для любителей соревнований организуют площадки для занятий филиппинской борьбой и смешанными боевыми искусствами (ММА). Здесь же они можно будет поиграть в американский и воздушный футбол, где надо дуть на мяч, чтобы забить его в ворота противника. Поучаствовать в мероприятиях парка «Сокольники» можно будет 25 июня с 12:00 до 18:00.

Послушать необычную музыку

В саду имени Баумана пройдёт фестиваль необычных музыкальных инструментов. Праздник состоится 25 июня с 14:00 до 21:00. Гостей ждёт игра на этнических и самодельных инструментах, а также электронная музыка.

«Для участников проведут музыкальные мастер-классы, на которых их научат извлекать звуки из фруктов, овощей, пробирок с красками и других предметов. А также все желающие смогут создать своими руками струнные и духовые инструменты из доступных подручных материалов и реквизита — коробок, жестянок, коктейльных трубочек, лески и старых кастрюль», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Увидеть трюки паркура и сдать нормы ГТО

В саду «Эрмитаж» пройдут соревнования и мастер-классы для любителей уличных трюков — паркура, а также гостей научат эффектно прыгать на батутах. В течение всего дня 25 июня можно будет бесплатно позаниматься йогой, фитнесом и танцами. Праздник продлится с 13:00 до 18:00.

В парке «Кузьминки» гости смогут проверить свои силы и сдать нормы ГТО по прыжкам в длину, отжиманиям и подтягиваниям. Спортивная программа будет проходить 24 июня с 10:00 до 16:00. Также в течение всего дня в парке будет звучать живая музыка.