В столице Австрии открыт памятный обелиск Советским воинам
22.06.2017, 18:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 июня 2017 года на территории Центрального кладбища Вены (Zentralfriedhof) торжественно открыт памятный обелиск Советским воинам, погибшим в столице Австрии. В церемонии открытия приняли участие: Посол России в Австрии Дмитрий Любинский, Чрезвычайный и полномочный Посол республики Беларусь в Австрии Елена Купчина, Посол Армении в Австрии Арман Киракосян, исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, представитель Министерства внутренних дел Австрии Элизабет Слеха, российский режиссёр Алла Сурикова.
В 2016 на территории Центрального кладбища Вены было обнаружено ранее неизвестное захоронение, где покоятся 198 граждан СССР, в том числе военнопленные (погибшие в немецком плену). Закладка этого захоронения началась в апреле 1945 года, во время боёв за освобождение Вены. В августе 1945 года во время перестройки кладбища здесь были погребены солдаты, погибшие в Химберге и других районах Большой Вены. Имена большинства перезахороненных не были нанесены на надгробные камни. Благодаря поисковым работам активистов ИЦ "Память" 183 имени удалось установить.
Чтобы увековечить память павших, Российское военно-историческое общество установило у ворот кладбища обелиск. Монумент авторства ?скульптора Дениса Стритовича был создан в Москве, а Министерство внутренних дел Австрии изготовило фундамент и оказало содействие в монтаже памятника.
"Здесь, у ворот номер 10 Центрального кладбища Вены, похоронены 198 граждан из разных республик бывшего СССР. Благодаря кропотливой работе, как у нас говорят, на общественных началах, российские и австрийские активисты совершили маленькое чудо, восстановив 183 имени из почти 200, и я не сомневаюсь, что работа будет продолжена – сказал Посол России в Австрии Дмитрий Любинский, подчеркнув, что - Более 80 тысяч павших в годы Великой Отечественной войны советских граждан покоятся в австрийской земле.
Слова приветствия от Министра культуры Российской Федерации, Председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского присутствующим передал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов: "Обелиск советским военнопленным на ранее неучтённом захоронении, открытый сегодня в Вене - это, в первую очередь, дань памяти нашим дедам и прадедам, погибшим на войне. Очень символичен день, в который это произошло - День памяти и скорби, 22 июня. Этот памятник - ещё и свидетельство объективного восприятия истории австрийскими властями, не только согласовавшими все необходимые документы для его установки, но и принявшими непосредственное участие в его создании".
Владислав Кононов добавил, что ?на протяжении десятилетий эти люди считались потерянными, "а теперь у их потомков, родственников появилась возможность получить достоверные сведения об их трагической судьбе?".
В свою очередь, представитель Министерства внутренних дел Австрии Элизабет Слеха? в своём выступлении добавила, что поскольку противоположностью равнодушия является память, "сегодняшнее мероприятие для нас - больше, чем просто открытие памятника, больше, чем дань памяти павшим во время фашистского режима".
"Сегодня мы создаём здесь место Памяти.?? Этот памятник стоит понимать как символ мира и напоминания о том, чтобы подобное больше не повторялось", - добавила она.
Чин освящения обелиска совершил настоятель собора Святого Николая в Вене протоиерей Владимир (Тыщук). После завершения официальной церемонии к подножию монумента были возложены цветы и венки.
Венская наступательная операция была проведена группировками 3-го и левого крыла 2-го Украинских фронтов и длилась с 16 марта до 15 апреля 1945 года. Её целью было завершение разгрома немецких войск в западной части Венгрии и овладение столицей Австрии - Веной. В ходе наступления советские войска разгромили 32 дивизии противника, взяв при этом в плен 130 000 вражеских солдат и офицеров, а также захватив большое количество военной техники и вооружения.
Венцы встречали бойцов Красной Армии как своих освободителей. Благодаря самоотверженным, быстрым и решительным действиям красноармейцев один из красивейших городов мира не был разрушен, а сотни тысяч его жителей остались живы. Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль "За взятие Вены", наградив ею 268 000 советских воинов. А 50 частей и соединений, отличившиеся в боях за Вену, получили почётные наименования Венских.
В 2016 на территории Центрального кладбища Вены было обнаружено ранее неизвестное захоронение, где покоятся 198 граждан СССР, в том числе военнопленные (погибшие в немецком плену). Закладка этого захоронения началась в апреле 1945 года, во время боёв за освобождение Вены. В августе 1945 года во время перестройки кладбища здесь были погребены солдаты, погибшие в Химберге и других районах Большой Вены. Имена большинства перезахороненных не были нанесены на надгробные камни. Благодаря поисковым работам активистов ИЦ "Память" 183 имени удалось установить.
Чтобы увековечить память павших, Российское военно-историческое общество установило у ворот кладбища обелиск. Монумент авторства ?скульптора Дениса Стритовича был создан в Москве, а Министерство внутренних дел Австрии изготовило фундамент и оказало содействие в монтаже памятника.
"Здесь, у ворот номер 10 Центрального кладбища Вены, похоронены 198 граждан из разных республик бывшего СССР. Благодаря кропотливой работе, как у нас говорят, на общественных началах, российские и австрийские активисты совершили маленькое чудо, восстановив 183 имени из почти 200, и я не сомневаюсь, что работа будет продолжена – сказал Посол России в Австрии Дмитрий Любинский, подчеркнув, что - Более 80 тысяч павших в годы Великой Отечественной войны советских граждан покоятся в австрийской земле.
Слова приветствия от Министра культуры Российской Федерации, Председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского присутствующим передал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов: "Обелиск советским военнопленным на ранее неучтённом захоронении, открытый сегодня в Вене - это, в первую очередь, дань памяти нашим дедам и прадедам, погибшим на войне. Очень символичен день, в который это произошло - День памяти и скорби, 22 июня. Этот памятник - ещё и свидетельство объективного восприятия истории австрийскими властями, не только согласовавшими все необходимые документы для его установки, но и принявшими непосредственное участие в его создании".
Владислав Кононов добавил, что ?на протяжении десятилетий эти люди считались потерянными, "а теперь у их потомков, родственников появилась возможность получить достоверные сведения об их трагической судьбе?".
В свою очередь, представитель Министерства внутренних дел Австрии Элизабет Слеха? в своём выступлении добавила, что поскольку противоположностью равнодушия является память, "сегодняшнее мероприятие для нас - больше, чем просто открытие памятника, больше, чем дань памяти павшим во время фашистского режима".
"Сегодня мы создаём здесь место Памяти.?? Этот памятник стоит понимать как символ мира и напоминания о том, чтобы подобное больше не повторялось", - добавила она.
Чин освящения обелиска совершил настоятель собора Святого Николая в Вене протоиерей Владимир (Тыщук). После завершения официальной церемонии к подножию монумента были возложены цветы и венки.
Венская наступательная операция была проведена группировками 3-го и левого крыла 2-го Украинских фронтов и длилась с 16 марта до 15 апреля 1945 года. Её целью было завершение разгрома немецких войск в западной части Венгрии и овладение столицей Австрии - Веной. В ходе наступления советские войска разгромили 32 дивизии противника, взяв при этом в плен 130 000 вражеских солдат и офицеров, а также захватив большое количество военной техники и вооружения.
Венцы встречали бойцов Красной Армии как своих освободителей. Благодаря самоотверженным, быстрым и решительным действиям красноармейцев один из красивейших городов мира не был разрушен, а сотни тысяч его жителей остались живы. Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль "За взятие Вены", наградив ею 268 000 советских воинов. А 50 частей и соединений, отличившиеся в боях за Вену, получили почётные наименования Венских.