ФАНО России информирует о продлении сроков подачи заявок на конкурс GenerationS-2016
21.12.2016, 15:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО «РВК» продляет время подачи заявок на конкурс GenerationS в связи с объявлением в рамках этого конкурса ряда специальных номинаций. Номинации «Новый телеком для умного бизнеса» и «Завтра начинается сегодня» будут продлены до 15 января 2017 г, «Новые угольные технологии» - до 1 февраля 2017 г.
GenerationS – это федеральный акселератор технологических стартапов, в ходе которого лучшие проекты, отобранные по результатам многоступенчатой экспертизы, получают интенсивное развитие и широкие возможности по привлечению инвестиций.
Специалисты компании «Гарс Телеком» выберут лучшие проекты в номинации «Новый телеком для умного бизнеса». Конкурс посвящен телеком-решениям для бизнеса, разработкам для продвижения продуктов в цифровых средах, системам самообслуживания и нейронным сетям. Победители получат инвестиции от «Гарс Телеком» и смогут использовать инфраструктуру компании для развития своих технологий.
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) выберет лучшие проекты в номинации «Новые угольные технологии». Компания ищет проекты в сфере новых технологий в области добычи, обогащения, переработки и транспортировки угля. Победители номинации получат широкие возможности партнерства с СУЭК, включая проведение пилотных испытаний на площадках компании. Впоследствии компания может стать инвестором проектов, в ходе детальной проработки доказавших свою инвестиционную привлекательность для СУЭК.
GenerationS – это федеральный акселератор технологических стартапов, в ходе которого лучшие проекты, отобранные по результатам многоступенчатой экспертизы, получают интенсивное развитие и широкие возможности по привлечению инвестиций.
Специалисты компании «Гарс Телеком» выберут лучшие проекты в номинации «Новый телеком для умного бизнеса». Конкурс посвящен телеком-решениям для бизнеса, разработкам для продвижения продуктов в цифровых средах, системам самообслуживания и нейронным сетям. Победители получат инвестиции от «Гарс Телеком» и смогут использовать инфраструктуру компании для развития своих технологий.
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) выберет лучшие проекты в номинации «Новые угольные технологии». Компания ищет проекты в сфере новых технологий в области добычи, обогащения, переработки и транспортировки угля. Победители номинации получат широкие возможности партнерства с СУЭК, включая проведение пилотных испытаний на площадках компании. Впоследствии компания может стать инвестором проектов, в ходе детальной проработки доказавших свою инвестиционную привлекательность для СУЭК.