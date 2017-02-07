На выявленных Росгеологией перспективных участках открыто три месторождения нефти
07.02.2017, 11:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «Самаранефтегеофизика» (предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) подвело итоги работы в 2016г. Специалистами предприятия были завершены обработка и интерпретация сейсмических материалов МОГТ-3Д по двум и обработка - по пяти лицензионным участкам, отчёты сданы Заказчику. Закончены работы еще по трем проектам, материалы по ним в настоящий момент находятся в стадии подготовки отчета.
В 2016г. на поднятиях, выявленных и подготовленных сейсмическими исследованиями МОГТ-3Д, проведёнными ПАО СНГЕО, в результате глубокого бурения было открыто три месторождения нефти: Западно-Шпильское, Западно-Бородинское и Ново-Тополевское с залежами нефти в отложениях нижнего и среднего карбона, а также верхнего девона.
В 2017 году предпритие будет вести обработку и интерпретацию сейсмических исследований МОГТ-3Д по двум лицензионным участкам (Екатериновский и Южно-Уваровский), а также обработку сейсмических данных МОГТ-3Д еще по шести (Залесский, Кутулукский, Радаевский-Пичерский-Селитьбенско-Раковский, Черёмушкинский, Кожевской, Пойменный).
В 2016г. на поднятиях, выявленных и подготовленных сейсмическими исследованиями МОГТ-3Д, проведёнными ПАО СНГЕО, в результате глубокого бурения было открыто три месторождения нефти: Западно-Шпильское, Западно-Бородинское и Ново-Тополевское с залежами нефти в отложениях нижнего и среднего карбона, а также верхнего девона.
В 2017 году предпритие будет вести обработку и интерпретацию сейсмических исследований МОГТ-3Д по двум лицензионным участкам (Екатериновский и Южно-Уваровский), а также обработку сейсмических данных МОГТ-3Д еще по шести (Залесский, Кутулукский, Радаевский-Пичерский-Селитьбенско-Раковский, Черёмушкинский, Кожевской, Пойменный).