Росгеология изучит перспективы углеводородной ресурсной базы Томской, Новосибирской и Омской областей
10.02.2017, 13:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Росгеология проведёт анализ геолого-геофизической обоснованности перспективного фонда ресурсной базы углеводородов Томской, Новосибирской и Омской областей, в том числе структур, выведенных из бурения. Работы будут выполнены по государственному контракту. Заказчиком выступает Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.
Перед холдингом поставлена задача - выявить перспективные с точки зрения открытия залежей нефти и газа объекты за счет ревизии структур, выведенных из бурения и снятых с учета Государственного баланса РФ, на основе анализа кондиционности выполненных прежде геологоразведочных работ и интерпретации полученных ранее материалов на современном методическом уровне.
Специалисты в рамках проекта будут работать с данными по Западно-Сибирской НГП, расположенной в Сибирском федеральном округе. Будет выполнен анализ качества геофизического материала и дана оценка геологической эффективности, полноты и качества проведенных исследований по материалам строительства скважин. Также будут рассмотрены технологические параметры интенсификации продуктивных пластов на вызов притока углеводородов.
Геологи проанализируют результаты испытаний 80 скважин Томской области, 50 - Новосибирской, 55 - Омской. Также будет интерпретировано 12650 погонных км материалов полевых работ МОГТ.
В результате будут определены перспективные объекты среди тех, что были выведены из бурения, и выполнена количественная и геолого-экономическая оценка ресурсов углеводородов по ним.
Завершить реализацию проекта планируется к концу 2018г.
Перед холдингом поставлена задача - выявить перспективные с точки зрения открытия залежей нефти и газа объекты за счет ревизии структур, выведенных из бурения и снятых с учета Государственного баланса РФ, на основе анализа кондиционности выполненных прежде геологоразведочных работ и интерпретации полученных ранее материалов на современном методическом уровне.
Специалисты в рамках проекта будут работать с данными по Западно-Сибирской НГП, расположенной в Сибирском федеральном округе. Будет выполнен анализ качества геофизического материала и дана оценка геологической эффективности, полноты и качества проведенных исследований по материалам строительства скважин. Также будут рассмотрены технологические параметры интенсификации продуктивных пластов на вызов притока углеводородов.
Геологи проанализируют результаты испытаний 80 скважин Томской области, 50 - Новосибирской, 55 - Омской. Также будет интерпретировано 12650 погонных км материалов полевых работ МОГТ.
В результате будут определены перспективные объекты среди тех, что были выведены из бурения, и выполнена количественная и геолого-экономическая оценка ресурсов углеводородов по ним.
Завершить реализацию проекта планируется к концу 2018г.