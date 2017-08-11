ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты АО «Амургеология» (г. Благовещенск, входит в государственный холдинг Росгеология) приступили к работам по государственному контракту на перспективной на целый ряд полезных ископаемых Бомнакской площади, расположенной на территории Амурской области. На исследование участка в 4749,5 кв км дается три года (2017-2019гг.).

В рамках геологического задания на текущий полевой сезон амурским геологам предстоит изучить участок площадью 800 кв км. Здесь будут пройдены наземные геолого-съёмочные, контрольно-увязочные и заверочные маршруты, а также маршруты по составлению опорных разрезов. Полученные результаты станут основой для дальнейших исследований.

По завершении всего объёма трёхлетних работ на Бомнакской площади специалистами АО «Амургеология» будут составлены карты современной геологической основы масштаба 1: 200 000 листа N-52-IX в ГИС-формате и аналоговом виде. В рамках проекта будут уточнены границы и площади развития уже известных и вновь выявленных минерагенических зон, районов и узлов, факторы и критерии их прогнозирования, в том числе Мульмугинского потенциального молибденово-серебро-золоторудного, Бомнакского потенциального серебро-золоторудного и Бомнак-Улягирского потенциального молибден-серебро-золоторудного узлов.

Итоговый отчёт с оценкой перспектив территории на профилирующие виды полезных ископаемых и рекомендациями по постановке поисковых работ будет сдан заказчику – ФГБУ «ВСЕГЕИ» (Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского) до конца 2019 года.





