Росгеология приступила к аботам по изучению разреза Северо-Новоборской параметрической скважины
20.02.2017, 13:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники «Камского научно-исследовательского института комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин» (АО «КамНИИКИГС», г. Пермь, входит в многопрофильный геологический холдинг Росгеология) приступили к работе по договору «Лабораторно-аналитические исследования керна и пластовых флюидов параметрической скважины Северо-Новоборской с проектной глубиной 2300 м, проектным горизонтом R3». Объект расположен в северной части Ижма-Печорской впадины (Ненецкий АО). Местоположение скважины будет уточнено и согласовано с Севзапнедра по окончании рекогносцировочных работ.
Специалистам «КамНИИКИГС» предстоит уточнить геологическое строение и получить параметрические характеристики разреза осадочного чехла северной части Ижма-Печорской впадины для оценки перспектив его нефтегазоносности и обосновать новые направления геологоразведочных работ на углеводородное сырье. Для этого будут изучены коллекторские и нефтегазоматеринские свойства пород и качество покрышек в пределах нефтегазоперспективных комплексов, получены петрофизические параметры для привязки керна к каротажу.
Росгеология выполняет бурение параметрической скважины Северо-Новоборская в рамках государственного контракта, заключённого с холдингом в августе 2016г. Заказчиком выступает Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу. Непосредственно работами на объекте занмается дочернее общество Росгеологии - АО "НПЦ "Недра" (г. Ярославль), АО «КамНИИКИГС» выступает в качестве субподрядчика. Результаты исследований позволят оценить перспективы нефтегазоносности территории и определить новые направления геологоразведочных работ на углеводородное сырье, которые будут рекомендованы к постановке.
Специалистам «КамНИИКИГС» предстоит уточнить геологическое строение и получить параметрические характеристики разреза осадочного чехла северной части Ижма-Печорской впадины для оценки перспектив его нефтегазоносности и обосновать новые направления геологоразведочных работ на углеводородное сырье. Для этого будут изучены коллекторские и нефтегазоматеринские свойства пород и качество покрышек в пределах нефтегазоперспективных комплексов, получены петрофизические параметры для привязки керна к каротажу.
Росгеология выполняет бурение параметрической скважины Северо-Новоборская в рамках государственного контракта, заключённого с холдингом в августе 2016г. Заказчиком выступает Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу. Непосредственно работами на объекте занмается дочернее общество Росгеологии - АО "НПЦ "Недра" (г. Ярославль), АО «КамНИИКИГС» выступает в качестве субподрядчика. Результаты исследований позволят оценить перспективы нефтегазоносности территории и определить новые направления геологоразведочных работ на углеводородное сырье, которые будут рекомендованы к постановке.