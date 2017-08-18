ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Росгеология выполнит поисковые работы на золото в пределах Золотогорской перспективной площади. Соответствующий государственный контракт был заключен с холдингом в июле. Исследования финансируются за счёт средств федерального бюджета. Заказчиком выступает Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу.

Объект занимает территорию в 455 км2 в Чукотском автономном округе.

В рамках проекта геологам предстоит уточнить комплекс геолого-структурных, метасоматических, минералого-геохимических и других поисковых критериев и признаков золото-сульфидно-кварцевого оруденения применительно к Золотогорской площади, разработать геолого-поисковую модель рудных объектов, подготовить геохимическую основу карты золотоносности масштаба 1:50000. Затем специалисты локализуют участки в ранге потенциальных рудных полей, определят их геолого-структурную позицию, ранжируют по степени перспективности.

Также будет составлена карта золотоносности площади масштаба 1:50 000 с врезками по участкам детализации масштаба 1:10 000 на геологической основе, карты, схемы, разрезы масштаба 1:10 000 и детальнее, а также другие графические приложения, обосновывающие локализацию прогнозных ресурсов золота категории Р2.

В результате должны быть выявлены жильно-прожилковые минерализованные зоны с золото-сульфидно-кварцевым оруденением, установлены их основные параметрические характеристики, локализованы и подсчитаны прогнозные ресурсы драгоценного металла по категории Р2, подготовлены рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ. Завершить реализацию проекта и предоставить отчет заказчику холдинг, согласно техническому заданию, планирует до конца 2019г.