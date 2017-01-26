Росгеология завершила изучение перспективной на золото Артыбашской площади на Алтае
26.01.2017, 12:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Горно-Алтайская экспедиция» (далее - ГАЭ, Алтайский край, предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) в 2016г. завершила изучение Артыбашской площади, перспективной на золото, серебро и бериллий. Объект расположен в Республике Алтай на территории в 5132 км2. Исследования велись за счёт средств федерального бюджета по государственному контракту, заключённому в 2014г. Заказчиком выступал Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу.
Перед геологами стояла задача составить современную многоцелевую геологическую основу для решения задач по рациональному недропользованию, планирования геологоразведочных работ, оценки перспектив территории на золото, серебро, свинец и другие полезные ископаемые.
Специалистами ГАЭ в 2016г. были сформированы базы данных результатов литогеохимического опробования, построены цифровые модели ландшафтно-геохимической, прогнозно-геохимической, эколого-геохимической карт, составлена предварительная карта полезных ископаемых с элементами закономерностей их размещения.
В минувшем году специалисты Росгеологии провели комплекс камеральных исследований, в ходе которых были проанализированы как обширный фактический материал, вновь полученный по результатам собственных полевых наблюдений, аналитических и лабораторных работ 2014-2015 гг., так и ретроспективная информация по вопросам стратиграфии, магматизма и метаморфизма. Основное внимание при этом было уделено вопросам металлогении и закономерностям размещения полезных ископаемых (в первую очередь, профилирующих для данного региона – золота, серебра, редких металлов) в рамках участка работ. Это позволило выполнить предварительную оценку прогнозного ресурсного потенциала площади, выявить и оконтурить перспективные на обнаружения промышленно значимых скоплений полезных ископаемых участки. Определены геологические задачи по дальнейшему доизучению площади, намечены виды и объемы необходимых работ.
Предварительно оцененные, авторские прогнозные ресурсы площади по категории Р3 составили: золото – 46 т, уран – 15 т; по категориям Р1+Р2: золото – 20 т, оксид бериллия – 2,64 тыс. т.
Окончательный геологический отчет передан заказчику.
Перед геологами стояла задача составить современную многоцелевую геологическую основу для решения задач по рациональному недропользованию, планирования геологоразведочных работ, оценки перспектив территории на золото, серебро, свинец и другие полезные ископаемые.
Специалистами ГАЭ в 2016г. были сформированы базы данных результатов литогеохимического опробования, построены цифровые модели ландшафтно-геохимической, прогнозно-геохимической, эколого-геохимической карт, составлена предварительная карта полезных ископаемых с элементами закономерностей их размещения.
В минувшем году специалисты Росгеологии провели комплекс камеральных исследований, в ходе которых были проанализированы как обширный фактический материал, вновь полученный по результатам собственных полевых наблюдений, аналитических и лабораторных работ 2014-2015 гг., так и ретроспективная информация по вопросам стратиграфии, магматизма и метаморфизма. Основное внимание при этом было уделено вопросам металлогении и закономерностям размещения полезных ископаемых (в первую очередь, профилирующих для данного региона – золота, серебра, редких металлов) в рамках участка работ. Это позволило выполнить предварительную оценку прогнозного ресурсного потенциала площади, выявить и оконтурить перспективные на обнаружения промышленно значимых скоплений полезных ископаемых участки. Определены геологические задачи по дальнейшему доизучению площади, намечены виды и объемы необходимых работ.
Предварительно оцененные, авторские прогнозные ресурсы площади по категории Р3 составили: золото – 46 т, уран – 15 т; по категориям Р1+Р2: золото – 20 т, оксид бериллия – 2,64 тыс. т.
Окончательный геологический отчет передан заказчику.