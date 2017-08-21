ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Росгеология проведёт поисковые работы на уголь в южной части Алгоминской и Когуряхской площадей с целью анализа угленосности Токинского района и оценки значимости данных объектов в пределах Южно-Якутского угольного бассейна. Исследования финансируются за счёт средств федерального бюджета. Соответствующий государственный контракт был заключён между холдингом и Управлением по недропользованию по Республике Саха.

Площадь участка для исследований - 105,2 км2. Глубина оценки - 600 м. Объекты расположены в южной Якутии.

Специалистам предстоит изучить геологическое строение и структурные особенности южной части Алгоминской и Когуряхской площадей, оценить угленосность территории, изучить условия залегания, мощность и строение угольных пластов, качество и технологические свойства углей, их марочный состав, выявить закономерности распределения минерала различных марок по объектам (месторождениям, участкам и прогнозным площадям). Также будет изучаться природная газоносность, наличие попутных компонентов.

Геологи рассчитывают выявить участки с ресурсами коксующихся углей особо ценных марок Ж, КЖ, оценить прогнозные ресурсы по категориям P1 и Р2, локализовать площади с возможностью отработки открытым способом. Помимо этого, будет выполнена геолого-экономическая оценка территории по укрупненным показателям углепроявления, представлены рекомендации по выделению участков, перспективных для постановки оценочных работ (геологическое, горнотехническое, экономическое, экологическое обоснования).

Также будет проведен анализ тектонического строения Токинского угленосного района, создан пакет цифровых схематических карт, выполнена геолого-экономическая оценка ресурсного потенциала и перспектив развития угольной сырьевой базы в пределах данной территории (геолого-промышленный анализ угольных объектов; раскройка прогнозных площадей на участки с выделением перспективных для дальнейшего геологического изучения, их ранжирование по потенциалу, составление электронного информационного пакета геологических данных).