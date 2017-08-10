ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Росгеология проведёт поисковые работы на рудное золото в пределах Узюпской площади Усинского золоторудного района. Соответствующий государственный контракт заключён между холдингом и Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, который выступает заказчиком в рамках проекта.

Объект расположен в Ермаковском районе Красноярского края на территории Западных Саян. Общая площадь поисков составит 180 км2.

Согласно условиям технического задания, для оценки прогнозных ресурсов будут использованы следующие параметры: минимальное промышленное содержание золота в рудных зонах золото-кварцевого, золото-сульфидно-кварцевого состава до глубины 50 м должно быть не менее 1,5 г/т, до глубины 200 м – 4 г/т, минимальная мощность рудной зоны – 4 м, протяженность – не менее 400 м.

Специалистам предстоит адаптировать геолого-поисковые модели применительно к геологическим условиям Узюпской площади, составить карту золотоносности участка масштаба 1: 25 000 с комплектом графических приложений, обосновывающих локализацию и оценку прогнозных ресурсов золота, включая геолого-структурные, геофизические и геохимические схемы, планы и разрезы масштабов 1:25 000, 1:10 000 и детальнее. Также будут выделены жильно-прожилковые, прожилково-вкрапленные зоны золото-кварцевого и золото-сульфидно-кварцевого состава с рудными пересечениями, отвечающими оценочным параметрам, и рудные тела, изучен вещественный состав и технологические свойства природных типов руд.

В итоге должны быть локализованы прогнозные ресурсы золота категорий Р 1 и P 2 , выполнена геолого-экономическая оценка выявленных золоторудных объектов по укрупненным показателям, разработаны рекомендации по направлению дальнейшей геологоразведки в пределах территории.

На изучение объекта отведено 2,5 года, завершит работы холдинг к концу 2019г.