Россиян призвали к участию в общероссийском учёте зимующих водоплавающих птиц
11.01.2017, 12:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Вологжан просят помочь пересчитать зимующих уток. Общероссийский учёт зимующих водоплавающих птиц "Серая шейка-2017" состоится 14-15 января.
Большинство водоплавающих птиц осенью покидает наши края и зимует в Западной и Южной Европе, на Каспии, в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии. Уток гонит на юг не холод как таковой, а замерзание водоёмов, поскольку это лишает их мест кормёжки. Однако строительство плотин на европейских и сибирских реках привело к тому, что ниже водосбросов образовались многокилометровые свободные ото льда участки рек, которые не замерзают в самые суровые зимы. Обширные пространства свободной ото льда воды образуются также в местах сброса тёплых вод ГРЭС и в больших городах. Водоплавающие птицы все чаще остаются зимовать в cредней полосе Европейской России, Поволжье и южной Сибири.
Для того, чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные «холодные зимовки», какие виды зимуют здесь и в каком количестве, Союз охраны птиц России проводит ежегодный среднезимний учёт водоплавающих птиц. В этом году он пройдёт 14-15 января. Акция традиционно проходит в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Иваново, Саратове, Краснодаре, Саранске, Иркутске.
Учёт проводят специалисты-орнитологи, однако им, зачастую, не под силу охватить все места зимовок, и не обо всех местах зимних скоплений уток они знают. Поэтому Союз охраны птиц России приглашает принять участие в учёте всех любителей птиц. Широкое участие населения станет большим подспорьем учёным. Мониторинг массовых видов и их местообитаний имеет и практическое значение. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоёмов и т.п. К тому же, учёт – это прекрасная возможность познакомиться с зимующими водоплавающими своего края.
В большинстве городов европейской части России, на Урале и в Сибири на зимовку остаются кряквы. Кроме них, на «холодных зимовках», в том числе ниже водосбросов плотин, можно встретить гоголей, хохлатых чернетей, красноголовых нырков, чирков-свистунков, больших крохалей, лутков, лысух, камышниц и других водоплавающих, а местами – чаек и цапель.
По возможности заранее пройдите намеченный маршрут. Скопируйте или зарисуйте план участка, который вы собираетесь обследовать (если есть возможность, используйте снимки на Google, Yandex-картах и других доступных интернет-ресурсах).
В день учёта старайтесь выйти на маршрут утром (в сильный мороз, когда над водой висит непроницаемый морозный туман, лучше начинать маршрут не утром, а в середине дня, когда немного теплее). Обойдите водоём целиком, придерживаясь намеченного заранее маршрута. При проведении учёта вдоль рек и ручьёв прикиньте длину обследованного водотока в километрах и отметьте среднюю ширину русла. На небольших озёрах, прудах, водохранилищах, т.е. в тех случаях, когда есть возможность пересчитать всех птиц, находящихся на акватории, площадь её определите на глаз - в квадратных километрах, гектарах, квадратных метрах. Если птиц на свободном ото льда водоёме нет, обязательно отметьте этот факт. Подойдя как можно ближе к птицам, постарайтесь пересчитать их два или три раза и сразу запишите результат в блокнот простым мягким карандашом (шариковая ручка может отказать на морозе). По возможности, отдельно подсчитайте самцов и самок (селезни уток выглядят ярко по сравнению со скромно окрашенными самками).
По возвращении необходимо сразу разборчиво переписать результаты учёта со схемой маршрута набело.
Дополнительная информация (если есть). ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон. Итоги учёта, пожалуйста, перешлите городским координаторам или на электронную почту Союза охраны птиц России.
Большинство водоплавающих птиц осенью покидает наши края и зимует в Западной и Южной Европе, на Каспии, в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии. Уток гонит на юг не холод как таковой, а замерзание водоёмов, поскольку это лишает их мест кормёжки. Однако строительство плотин на европейских и сибирских реках привело к тому, что ниже водосбросов образовались многокилометровые свободные ото льда участки рек, которые не замерзают в самые суровые зимы. Обширные пространства свободной ото льда воды образуются также в местах сброса тёплых вод ГРЭС и в больших городах. Водоплавающие птицы все чаще остаются зимовать в cредней полосе Европейской России, Поволжье и южной Сибири.
Для того, чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные «холодные зимовки», какие виды зимуют здесь и в каком количестве, Союз охраны птиц России проводит ежегодный среднезимний учёт водоплавающих птиц. В этом году он пройдёт 14-15 января. Акция традиционно проходит в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Иваново, Саратове, Краснодаре, Саранске, Иркутске.
Учёт проводят специалисты-орнитологи, однако им, зачастую, не под силу охватить все места зимовок, и не обо всех местах зимних скоплений уток они знают. Поэтому Союз охраны птиц России приглашает принять участие в учёте всех любителей птиц. Широкое участие населения станет большим подспорьем учёным. Мониторинг массовых видов и их местообитаний имеет и практическое значение. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоёмов и т.п. К тому же, учёт – это прекрасная возможность познакомиться с зимующими водоплавающими своего края.
В большинстве городов европейской части России, на Урале и в Сибири на зимовку остаются кряквы. Кроме них, на «холодных зимовках», в том числе ниже водосбросов плотин, можно встретить гоголей, хохлатых чернетей, красноголовых нырков, чирков-свистунков, больших крохалей, лутков, лысух, камышниц и других водоплавающих, а местами – чаек и цапель.
По возможности заранее пройдите намеченный маршрут. Скопируйте или зарисуйте план участка, который вы собираетесь обследовать (если есть возможность, используйте снимки на Google, Yandex-картах и других доступных интернет-ресурсах).
В день учёта старайтесь выйти на маршрут утром (в сильный мороз, когда над водой висит непроницаемый морозный туман, лучше начинать маршрут не утром, а в середине дня, когда немного теплее). Обойдите водоём целиком, придерживаясь намеченного заранее маршрута. При проведении учёта вдоль рек и ручьёв прикиньте длину обследованного водотока в километрах и отметьте среднюю ширину русла. На небольших озёрах, прудах, водохранилищах, т.е. в тех случаях, когда есть возможность пересчитать всех птиц, находящихся на акватории, площадь её определите на глаз - в квадратных километрах, гектарах, квадратных метрах. Если птиц на свободном ото льда водоёме нет, обязательно отметьте этот факт. Подойдя как можно ближе к птицам, постарайтесь пересчитать их два или три раза и сразу запишите результат в блокнот простым мягким карандашом (шариковая ручка может отказать на морозе). По возможности, отдельно подсчитайте самцов и самок (селезни уток выглядят ярко по сравнению со скромно окрашенными самками).
По возвращении необходимо сразу разборчиво переписать результаты учёта со схемой маршрута набело.
Дополнительная информация (если есть). ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон. Итоги учёта, пожалуйста, перешлите городским координаторам или на электронную почту Союза охраны птиц России.