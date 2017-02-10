ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Борис Петров» после ремонта в Китае вышло в очередную 40-ю экспедицию. Сейчас оно на пути в Сингапур и далее в Индийский океан, где примет участие во Второй международной Индоокеанской экспедиции, после чего в марте вернётся в порт приписки Калининград.

«Российские учёные возвращаются в Индийский океан. Это очень важно,— говорит руководитель Научно-координационного океанологического центра Института океанологии им. П. П. Ширшова Сергей Шаповалов.— Сейчас идёт Вторая международная Индоокеанская экспедиция, из которой наша страна выпала. Мы планируем провести геофизические работы на Восточном Индоокеанском хребте… Для наших учёных это очень важно, потому что геофизики давно не работали в Индийском океане и настроены на новые результаты, новые исследования». Кроме того, в рамках экспедиции запланированы гидрофизические исследования на экваториальном противотечении Тареева, а также работы по изучению состояния экосистемы Индийского океана.

Вторая международная Индоокеанская экспедиция (IIOE-2) — масштабное международное сотрудничество десяти стран по изучению Индийского океана, рассчитанное на шесть лет (2015-2020). Спонсорами IIOE-2 выступили IOGOOS (IndianOcean Global Ocean Observing System — международная организация, созданная в 2001 году в Нью-Дели для координации изучения Индийского океана, в неё входят 19 организаций из десяти стран, РФ не участвует), SCOR (Scientific Committee onOceanographic Research, исходно американский, а сейчас международный Научный комитет океанографических исследований, вице-президентом которого на период 2016-2018 гг. избран Сергей Шаповалов) и UNESCO IOC (Межправительственная океанографическая комиссия, её в ранге заместителя генерального директора ЮНЕСКО возглавляет российский учёный Владимир Рябинин).

В руководящих структурах Второй международной Индоокеанской экспедиции Владимир Рябинин занимает пост одного из трёх сопредседателей управляющего комитета IIOE-2, но лишь как чиновник ООН. Формально Россия во Второй международной Индоокеанской экспедиции не участвует, однако фактически в её рамках в 2015-2016 гг. в Индийском океане уже успело поработать российское «судно погоды» «Академик Николай Страхов», когда возвращалось в Калининград после ремонта в Шри-Ланке.

Индийский океан традиционно был объектом исследований отечественных океанологов, вклад которых в его изучение трудно переоценить. Советские НИС работали тут с 1946 года, а пик их активности пришёлся на 1960-е и 1970-е годы. Например, в ходе Первой международной Индоокеанской экспедиции (IIOE 1962-1965), которая, не обиду будет сказано организаторам IIOE-2, была гораздо масштабнее (45 «кораблей науки» из 14 стран), в Индийском океане одновременно работало до восьми советских НИС — «Обь», «Витязь», «Ю. М. Шокальский», «А. И. Воейков», «Марлин», «Черномор», «Наука», «Лесной», «Академик Книпович». Результаты их исследований по сути и заложили основы современных знаний о гидрологии, геофизике, геохимии, рельефе дна и биологии Индийского океана.

Вот почему нынешнюю экспедицию на борту «Академика Бориса Петрова» нельзя считать очередной номерной экспедицией этого научного судна. Этот его рейс означает возвращение российских океанологов в Индийский океан после долгого перерыва. За эти годы созданное в 2013 году Федеральное агентство научных организаций России (ФАНО) провело реформу управления научно-исследовательским флотом. В системе академических институтов был учреждён Центр морских экспедиционных исследований, который централизовал функции, связанные с ремонтом и содержанием судов.

Параллельно ФАНО России модернизировало систему организации морских исследований по принципу «одного окна». Созданный при агентстве Совет по гидросфере Земли проводит экспертный анализ заявок и формирует план-график экспедиций. В результате загрузка флота значительно выросла. Такой системный подход позволил ФАНО России в 2016 году направить на финансирование научного флота и морских экспедиций беспрецедентную сумму — 900 млн рублей. До реформы академического сектора этот показатель был в несколько раз ниже.