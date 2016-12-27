ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Объединённая приборостроительная корпорация» создала систему видеоконтроля для наземного городского транспорта. Система регистрирует обстановку внутри и снаружи транспортного средства, распознает лица пассажиров, ведёт подсчёт пассажиропотока в салоне, а также транслирует видеоинформацию в режиме on-line в центр управления.



В составе «ОПК» разработкой комплекса занимается НПО «Импульс». Система видеоконтроля обеспечивает «сшивку» изображений с четырёх камер для создания панорамного обзора с углом более 270 градусов. Аппаратура автоматически ведёт поиск угнанных автомобилей и разыскиваемых граждан, способна обнаруживать аварии и фиксировать правонарушения.



«Весь комплекс оборудования и программного обеспечения – полностью отечественного производства, - комментирует заместитель руководителя департамента инновационного развития «ОПК» Павел Анисимов. - Его можно устанавливать не только на пассажирском транспорте, но и на крупногабаритных автомобилях или на стационарных объектах. Среди других преимуществ системы - уникальные алгоритмы защиты видеоинформации, пригодность к использованию при температурах от -30°С до +60°С, вандалостойкое исполнение, запись видео в формате Full-HD».



НПО «Импульс» совместно с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга с октября 2015 г. по декабрь 2016 г. запускали пилотный проект по внедрению системы на наземном транспорте, в результате которого комплекс подтвердил свою эффективность.



НПО «Импульс» специализируется на создании автоматизированных систем управления (АСУ). В этом году предприятие отмечает 55 лет со дня основания. Сегодня «Импульс» - головная организация по созданию АСУ для Ракетных войск стратегического назначения. За свою историю предприятием создано четыре поколения основной системы управления РВСН, и сейчас активно продолжается работа над самым передовым – пятым – поколением систем. Полностью работы планируется завершить в 2017 году.