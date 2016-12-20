ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2016 г. в рамках Программы экологического мониторинга в ходе морских учетов китообразных научные сотрудники Командорского заповедника сделали 3420 фотоснимков горбатых китов для фотоидентификации. Последующий анализ данных позволил выявить 207 отдельных особей горбачей, встреченных в акватории заповедника в период открытой навигации малых судов – с мая по ноябрь.



Сотрудники научного отдела выходили в море 30 раз и в общей сложности прошли более 4 000 км. В ходе 18 выходов были встречены горбатые киты. Идентификация горбачей проводится по фотоснимкам нижней стороны хвостового плавника, на которой в течение всей жизни животного формируется рисунок из отметин, шрамов и белых пятен естественного происхождения. Рисунок виден лишь несколько секунд, когда кит ныряет, изгибая спину и поднимая хвост над водой.



Рисунок на хвостовом плавнике уникален и не повторяется от особи к особи, что позволяет добиться стопроцентной точности при идентификации особей.



Полученные данные позволят проследить родственные связи горбатых китов, встречающихся в водах Командорских островов, оценить плодовитость самок и узнать истории жизни конкретных особей. Сравнивая фотографии командорских горбатых китов со снимками животных, опубликованных в иностранных каталогах, можно приблизительно оценить маршруты, по которым передвигаются горбачи, встречающиеся в водах России, Японии, Филиппин, Канады, США, Мексики и других стран.



В архиве заповедника содержатся фотографии хвостовых плавников горбатых китов, сделанные за последние 11 лет. После систематизации всех данных планируется издание каталога особей горбатых китов, встреченных в акватории Командорских островов.