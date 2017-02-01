Учёные ищут в Салехарде "островки тепла"
01.02.2017, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Учёные и студенты географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова установили в Салехарде автоматическую метеостанцию и восемь температурных датчиков. С помощью этого оборудования они изучат «островки тепла» – зоны в городской черте, где температура воздуха выше, чем в окружающей среде.
По словам руководителя метеорологического отдела метеообсерватории географического факультета МГУ Павла Константинова, данный феномен встречается в крупных арктических городах. Его источником являются объекты городской инфраструктуры, транспорт.
Проект интересен как с фундаментальной, так и прикладной точек зрения. В условиях изменения климата учёным важно получать информацию о погоде не только с Арктического побережья, но и из центра заполярных городов.
Исследования проводятся в рамках экспедиции «Арктическая одиссея – 2017». Микроклиматические исследования проведены в Мурманске, Надыме, Норильске и Апатитах. В Салехард учёные и студенты приехали из Воркуты, где установили аналогичное оборудование. На Ямале поддержку экспедиции оказали департамент по науке и инновациям округа, Научный центр изучения Арктики и Российский центр освоения Арктики. Для проведения дальнейших исследований учёные планируют вернуться в Салехард весной.
По словам руководителя метеорологического отдела метеообсерватории географического факультета МГУ Павла Константинова, данный феномен встречается в крупных арктических городах. Его источником являются объекты городской инфраструктуры, транспорт.
Проект интересен как с фундаментальной, так и прикладной точек зрения. В условиях изменения климата учёным важно получать информацию о погоде не только с Арктического побережья, но и из центра заполярных городов.
Исследования проводятся в рамках экспедиции «Арктическая одиссея – 2017». Микроклиматические исследования проведены в Мурманске, Надыме, Норильске и Апатитах. В Салехард учёные и студенты приехали из Воркуты, где установили аналогичное оборудование. На Ямале поддержку экспедиции оказали департамент по науке и инновациям округа, Научный центр изучения Арктики и Российский центр освоения Арктики. Для проведения дальнейших исследований учёные планируют вернуться в Салехард весной.