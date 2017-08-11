Учёные создали клеточную модель хореи Гентингтона
11.08.2017, 17:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Исследователи Института цитологии и генетики в содружестве с коллегами из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН использовали редактирование генома для создания клеточной модели хореи Гентингтона, неизлечимой генетической болезни.
Мутации генов, ведущие к хорее Гентингтона, были открыты 20 лет назад, но за эти годы учёным не удалось создать лекарство, позволяющее исцелить от этого заболевания или замедлить его течение. Медики могут лишь облегчить некоторые симптомы. При хорее Гентингтона у больного постепенно гибнут определённого типа нейроны стриатума, структуры переднего мозга, в результате чего мозг начинает неизбежно терять контроль над работой организма. Эта нейродегенеративная патология связана с увеличением числа ЦАГ-последовательностей (азотистых оснований цитозин-аденин-гуанин) в гене HTT, который кодирует белок гентингтин, названный в честь того же учёного, что и заболевание. Науке неизвестно, за что отвечает этот белок в здоровом организме, но у больного хореей Гентингтона он формирует белковые структуры в нейронах стриатума, которые своей жизнедеятельностью отравляют нервные клетки и в конце концов убивают их.
Для того, чтобы лучше понять механизм развития заболевания и, возможно, найти способ исцелить его, сибирские учёные создали при помощи генного редактирования изогенные линии пар, имеющие одинаковый генетический фон и различающиеся между собой исключительно наличием или отсутствием пагубной мутации. Чистоты такого соотношения опыта и контроля практически невозможно добиться без редактирования генома, поскольку человеческие гены отличаются бесчисленным количеством полиморфизмов, которые могут влиять на общую картину.
Сибирские исследователи внесли соответствующие мутации в генетическую базу здоровых клеток. Такая методика позволит учёным рассмотреть целый спектр различных линий пар, содержащих различное число ЦАГ-повторов в гене HTT.
Мутации генов, ведущие к хорее Гентингтона, были открыты 20 лет назад, но за эти годы учёным не удалось создать лекарство, позволяющее исцелить от этого заболевания или замедлить его течение. Медики могут лишь облегчить некоторые симптомы. При хорее Гентингтона у больного постепенно гибнут определённого типа нейроны стриатума, структуры переднего мозга, в результате чего мозг начинает неизбежно терять контроль над работой организма. Эта нейродегенеративная патология связана с увеличением числа ЦАГ-последовательностей (азотистых оснований цитозин-аденин-гуанин) в гене HTT, который кодирует белок гентингтин, названный в честь того же учёного, что и заболевание. Науке неизвестно, за что отвечает этот белок в здоровом организме, но у больного хореей Гентингтона он формирует белковые структуры в нейронах стриатума, которые своей жизнедеятельностью отравляют нервные клетки и в конце концов убивают их.
Для того, чтобы лучше понять механизм развития заболевания и, возможно, найти способ исцелить его, сибирские учёные создали при помощи генного редактирования изогенные линии пар, имеющие одинаковый генетический фон и различающиеся между собой исключительно наличием или отсутствием пагубной мутации. Чистоты такого соотношения опыта и контроля практически невозможно добиться без редактирования генома, поскольку человеческие гены отличаются бесчисленным количеством полиморфизмов, которые могут влиять на общую картину.
Сибирские исследователи внесли соответствующие мутации в генетическую базу здоровых клеток. Такая методика позволит учёным рассмотреть целый спектр различных линий пар, содержащих различное число ЦАГ-повторов в гене HTT.
Источник: http://минобрнауки.рф