Учёные убрали один из основных барьеров для пересадки органов от свиньи к человеку
11.08.2017, 12:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные убрали главный барьер для пересадки органов свиней человеку после удаления опасных вирусов из ДНК животных.
Новое исследование открывает возможность разведения животных для сбора их органов для удовлетворения спроса на новую ткань.
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Некоторые проблемы, в основном этического характера, по-прежнему остаются, но эксперты заявили, что прорыв является значительным шагом на пути к пересадке органов свиней к человеку, также известному как ксенотрансплантация.
Как отмечают авторы, нехватка органов для трансплантации является одной из самых больших проблем современной медицины, и нынешний запас соответствует лишь крошечному объёму общего спроса. Но способность разводить свиней специально для этой цели позволила бы легко справиться с данной проблемой, так как свиньи имеют схожие органы и быстро размножаются.
До сих пор использование органов свиньи у людей было отложено в значительной степени опасениями о ретровирусах, которые обнаружены в ДНК млекопитающих. Если они попадут в организм человека, то могут вызвать эпидемию.
Исследователи успешно удалили первичные эндогенные ретровирусы, известные как Pervs, из генома свиньи, используя технику редактирования гена CRISPR-Cas9. Данная технология позволяет почти со 100-процентной точностью заменять короткие участки в ДНК бактерий или животных.
В результате после изменения генома свиньи, её клетки стали в тысячу раз реже передавать первичные ретровирусы при пересадке человеку.
Таким образом, процедура стала значительно безопаснее, а открытие учёных устраняет один из самых больших барьеров для трансплантации органов от свиней к человеку.
Впрочем, есть ещё одна серьёзная преграда, замечают учёные. Это несовместимость свиней и человека на уровне иммунных систем. Как только удастся решить эту проблему, органы животных можно будет пересаживать людям без подавления иммунной системы.
Новое исследование открывает возможность разведения животных для сбора их органов для удовлетворения спроса на новую ткань.
--- Информация: Специализированный ресурс exitgames.ru предлагает проведение корпоративных мероприятий. Телефон для связи +7 (499) 638 22 65 ---
Некоторые проблемы, в основном этического характера, по-прежнему остаются, но эксперты заявили, что прорыв является значительным шагом на пути к пересадке органов свиней к человеку, также известному как ксенотрансплантация.
Как отмечают авторы, нехватка органов для трансплантации является одной из самых больших проблем современной медицины, и нынешний запас соответствует лишь крошечному объёму общего спроса. Но способность разводить свиней специально для этой цели позволила бы легко справиться с данной проблемой, так как свиньи имеют схожие органы и быстро размножаются.
До сих пор использование органов свиньи у людей было отложено в значительной степени опасениями о ретровирусах, которые обнаружены в ДНК млекопитающих. Если они попадут в организм человека, то могут вызвать эпидемию.
Исследователи успешно удалили первичные эндогенные ретровирусы, известные как Pervs, из генома свиньи, используя технику редактирования гена CRISPR-Cas9. Данная технология позволяет почти со 100-процентной точностью заменять короткие участки в ДНК бактерий или животных.
В результате после изменения генома свиньи, её клетки стали в тысячу раз реже передавать первичные ретровирусы при пересадке человеку.
Таким образом, процедура стала значительно безопаснее, а открытие учёных устраняет один из самых больших барьеров для трансплантации органов от свиней к человеку.
Впрочем, есть ещё одна серьёзная преграда, замечают учёные. Это несовместимость свиней и человека на уровне иммунных систем. Как только удастся решить эту проблему, органы животных можно будет пересаживать людям без подавления иммунной системы.
Источник: Ореанда