ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сильные морозы в городе начинают постепенно ослабевать. Уже в среду, 11 января, погода вернётся в рамки климатической нормы, сообщает Гидрометцентр России.

Потепление начнётся благодаря воздушным массам, движущимся с запада и востока. Кроме того, во второй половине недели Москва попадёт под влияние обширного циклона, который придёт на северо-запад Европы со стороны Гренландского и Норвежского морей. Это холодный циклон, так что погода будет по-прежнему зимней, хотя и более мягкой.

Сегодня в течение дня в городе будет 18–20 градусов мороза, местами пройдёт небольшой снег, сохранится туман. Из-за этого ухудшится видимость, поэтому водителям советуют снижать скорость и увеличивать дистанцию. Вечером необходимо включать габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары. При этом нельзя использовать дальний свет. Пешеходам тоже следует быть внимательными и по возможности носить одежду со светоотражающими элементами.

Во вторник, 10 января, ночью местами выпадет снег, будет до минус 20 градусов. Днём осадков не ожидается, термометры покажут от минус 12 до минус 10 градусов.

Переменная облачность без осадков прогнозируется в среду, 11 января. Температура воздуха в этот день не опустится ниже восьми градусов мороза. Ветер усилится, он будет дуть с запада со скоростью до десяти метров в секунду.

В четверг, 12 января, местами пройдёт небольшой снег. Ночью ожидается до минус 12, а днём до минус восьми градусов. Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду.

В пятницу и субботу временами тоже будет идти небольшой снег. Столбики термометров покажут около шести градусов ниже нуля.