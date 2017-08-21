ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Коллектив завода "Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия" в Санкт-Петербурге вышел из летнего планового отпуска, который проходил с 7 по 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что конвейер запущен в обычном режиме: пять дней в неделю в две смены.