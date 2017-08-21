Коллектив завода Toyota вышел из отпуска
21.08.2017, 15:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Коллектив завода "Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия" в Санкт-Петербурге вышел из летнего планового отпуска, который проходил с 7 по 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что конвейер запущен в обычном режиме: пять дней в неделю в две смены.
Петербургский завод Toyota выпускает обновлённый седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Общая сумма инвестиций в развитие площадки к 2016 году оценивалась в 16 млрд рублей.
Источник: Автостат